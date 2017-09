Gustavo Cerati: de música ligera y colaboraciones

Traéme la noche es la versión en español de la canción Bring of the night de The Police que Cerati grabó en 1998 para Outlandos D'Americas, álbum tributo al trío británico, y que el argentino siempre admitió como una de sus mayores influencias.



En aquella época, Cerati admitió que la propuesta de tocar con Andy Summers, guitarrista de The Police era "tentadora", aunque al principio tenía sus dudas porque creía que se trataba de una broma. A su vez, éste admitió que aunque había oído algo de Soda Stereo, no conocía a Cerati, pero que le dijeron "que era un gran cantante y que debería hacer esto con él".



Para esta versión, Cerati tocó el bajo y la guitarra acústica además de cantar, mientras que Summer se fue con la guitarra eléctrica; en ella, contaron con la participación de Vinnie Colaiuta, quien ha colaborado con artistas como Frank Zappa, Eric Clapton, Jeff Beck y Megadeth.





FITO PÁEZ Y CHARLY GARCÍA



En noviembre de 1999, los asistentes a un concierto de Fito Páez en el Teatro Gran Rex en la capital argentina, fueron sorprendidos al sumarse Charly García y el mismo Cerati, quienes interpretaron Puente, Cerca de la revolución y Ciudad de pobres.



En diciembre de 2002, los tres músicos quedaron encerrados por varias horas en un camerino en Quito, Ecuador, con la policía al otro lado esperando para detenerlos, puesto que en un arranque de ira, García decidió patear y destrozar los amplificadores que no funcionaban durante el concierto que los tres ofrecían en esa ciudad.

​



ANDREA ECHEVERRI



En el umplugged que Soda Stéreo grabó para MTV en 1996, Comfort y música para volar, la vocalista de la banda colombiana Aterciopelados se sumó a Cerati para interpretar La ciudad de la furia.



En una entrevista que Andrea Echeverri dio para el periódico La República de Perú, recuerda que se encontraban a los argentinos en los aeropuertos y Cerati les decía cuáles eran las calles donde había que ir a comprar ropa.



"Estos hombres eran como enciclopedias ambulantes. Y en las pruebas de sonido (del Umplugged) los mirábamos y pensábamos '¡Dios mío!'. Estaba totalmente enamorada de ese personaje tan increíble".



Héctor Buitrago, el otro integrante de Aterciopelados, mencionó que lo que Cerati quería hacer con Comfort y música para volar no era algo 'acústico' como tal, sino algo eléctrico con toques y versiones especiales.



CAFÉ TACVBA



Bocanada al revés fue el pequeño tour que hicieron en el 2000 la banda mexicana y el argentino, en el cual tocaron los discos Revés/Yo soy de los tacubos y Bocanada de Cerati.



El sitio web de Grita radio menciona que Jorge Mondragón, entonces manager de Molotov y de Cerati en México, propuso juntar a los mexicanos y al argentino en una gira, la cual dio inicio el 9 de junio de ese año en Ciudad Juárez para después pasar a Monterrey, Ciudad de México y terminar en Buenos Aires, Argentina.

​



MERCEDES SOSA

Aunque fue incluida por Soda Stereo en su álbum homónimo, Zona de promesas de 1993, Cerati hizo una reinterpretación en 2009 junto con Mercedes Sosa para Cantora, último álbum de La Negra. Además, fue la única canción que dedicó a su madre, Lilian Clark.



El diario peruano Correo recoge una entrevista hecha a Cerati en la cual explica que fue una canción "escrita y compuesta muy rápidamente y probablemente con mucha carga de emoción, debe ser la única que dedico a mi madre".



SHAKIRA



La cantante colombiana, quien siempre había expresado admiración y reconocimiento por Cerati, contó colaboró con la guitarra y otros instrumentos en la canción No, incluida en el álbum Fijación Oral Vol. 1, lanzado en 2005.



"Quiero presentarles a un gran amigo, un gran artista. El vocalista de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Soda Stereo: Gustavo Cerati", fueron las palabras con las que Shakira presentó al músico en uno de los conciertos de Live Earth en Hamburgo, Alemania, organizados a favor del medio ambiente en 2007.

​

El libro Cerati en primera persona, escrito por Maitena Aboitiz en 2003, contó con un prólogo escrito por la cantante, en el cual termina así: Gustavo, sigue buscando tu camino a Ítaca a pesar de cíclopes y sirenas. Aquí te espero, porque aún nos queda la canción más importante de todas por hacer. Mientras tanto, tal como me enseñaste: 'uso el amor como un puente', ese que nos une todo el tiempo".