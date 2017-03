Gorillaz anuncia fecha de estreno de su nuevo disco 'Humanz'

Después de siete años de ausencia, la banda británica virtual Gorillaz anunció el lanzamiento de Humanz, su nuevo álbum de estudio que estará disponible a partir del 28 de abril.



El grupo utilizó sus redes sociales para dar pistas de lo que será este álbum y así para sorpresa de sus fans, reveló el nombre y la fecha de salida de dicha placa, mediante diferentes imágenes reproducidas en Instagram este jueves.



Producido por Gorillaz, The Twilight Tone of D /\ P y Remi Kabaka y grabado en las ciudades de Londres, París, Nueva York, Chicago y Jamaica, Humanz da continuidad a los discos The Fall y Plastic Beach (2010).

Murdoc Niccals (bajo), Noodle (guitarra), Russel Hobbs (batería) y 2D (voces) se hicieron acompañar por Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle y Kali Uchis, entre otros.



Además, como un adelanto del sonido que incluirá esta producción, puede verse en un portal de videos un filme animado dirigido por Jamie Hewlett que incluye cuatro temas: 'Saturnz barz' completo; y extractos de 'Ascension', 'Andromeda' y ‘We got the power'.



En esa misma plataforma también está disponible el filme Saturnz barz (Spirit House), un corte en realidad virtual (360-3D) con una duración de cinco minutos; a estos trabajos se les sumará una versión interactiva en realidad virtual que será lanzada en abril.



De acuerdo con un comunicado de prensa, el disco estará disponible en una versión estándar, vinil y digital, así como una edición de lujo con 19 temas en CD Doble y Súper Lujo en vinil que incluirá versiones alternativas de los 14 cortes del disco.



La agrupación tocará el disco completo para algunos fans, en una locación secreta de Londres este 24 de marzo.



Gorillaz son el cantante 2D, bajista Murdoc Niccals, guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs, personajes creados por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Entre sus reconocimientos están el “Jim Henson Creativity Honor” y una mención en el Libro de los Records Guiness como “La banda virtual más exitosa del planeta”.