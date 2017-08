Gignac tiene un nuevo 'tocayo' que vive en el zoológico

Cientos de niños nombraron Gignac al primer tigre de Bengala nacido en un zoológico de Nuevo León, esto en reconocimiento al delantero francés del Monterrey, aunque hay una gran diferencia entre ambos: sus caracteres.



André-Pierre Gignac "está encantado y muy orgulloso de que los niños piensen en él y lo distingan de esta forma", dijo este lunes Edgar Acosta, director del departamento de Parques y Vida Silvestre de ese estado.



Poco después de nacer en el zoológico La Pastora, el cachorro Gignac fue separado de su familia para recibir cuidado profesional. "La mamá es primeriza y no había desarrollado sus habilidades. Vimos que no lo cuidaba ni lo amamantaba y eso los convierte en un animal dócil", explicó Acosta, quien ha tenido al felino en su oficina varias veces y lo describió como "muy manejable y muy juguetón".



El futbolista Gignac, en tanto, ha mostrado un carácter menos fácil: en mayo amenazó con irse de México si se sigue complicando su relación con la prensa, tras una controversia con un periodista tras la final del torneo local.



No obstante, el delantero galo irá "en los próximos días" a La Pastora para conocer "a su tocayo", afirmó Acosta.



En la convocatoria para bautizar al tigre de Bengala participaron 3 mil niños de 6 a 12 años que propusieron un sinfín de nombres. Los que más prevalecieron fueron Gignac, con más de 700 menciones, seguido de Byako y Rajá.