Fukushima será sede de Juegos Olímpicos en 2020 cerca de sitio de desastre

La prefectura de Fukushima en Japón será sede de algunos juegos de béisbol y sóftbol en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, en una localización situada a unos 70 kilómetros de la zona de desastre de la central nuclear de Fukushima Dai-Ichi.



El comité organizador de Tokio dijo en un comunicado el viernes que los partidos se disputarían en el estadio de béisbol Azuma, de Fukushima, y agregó que los juegos apoyarían los esfuerzos de recuperación en la región devastada por un terremoto, un tsunami y accidentes nucleares en marzo de 2011.



"Al hospedar los actos olímpicos de béisbol y sóftbol, Fukushima tendrá una gran plataforma para mostrar al mundo la magnitud de su recuperación en los 10 años transcurridos desde el desastre", dijo Yoshiro Mori, presidente de Tokio 2020 y ex primer ministro, en el comunicado.



El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, Riccardo Fraccari, dijo que la decisión demostraba "el poder del deporte para hacer un mundo mejor".



Mientras una encuesta reciente del periódico Yomiuri mostraba que el 88 por ciento de los encuestados aprobaba la organización de torneos en la región afectada, no todos estaban tan entusiasmados.



Más de la mitad de los jefes de las ciudades y localidades de las tres prefecturas más afectadas por el desastre de 2011 dijo que el concepto de que los Juegos Olímpicos sean “Juegos de Reconstrucción” se está desvaneciendo, según una encuesta del periódico Mainichi.



Seis años después del desastre, la región todavía lidia con el estigma del accidente nuclear.

Un programa de denuncia en la televisión estatal china esta semana acusó al minorista Ryohin Keikaku de ocultar que ciertos alimentos provenían de zonas japonesas de las cuales las importaciones fueron prohibidas tras los accidentes nucleares.



El diario Shanghai Daily informó hoy que el gobierno local no había encontrado pruebas de que el operador de la tienda Muji importara alimentos de la zona.



LOS ESCÁNDALOS Y LOS COSTOS



La región también acogerá partidos olímpicos de fútbol en la ciudad de Sendai, a unos 100 kilómetros al sur del sitio de Dai-Ichi. La base empleada para la limpieza de la central nuclear de Fukushima volverá a su uso original como campo de entrenamiento para la selección nacional japonesa de fútbol.



Los juegos de 2020 han sido objeto de polémica, según el júbilo inicial de Japón por su propuesta ganadora se desvanece en medio de una serie de escándalos. Un diseño futurista para el estadio insignia fue descartado por los altos costos, y el logotipo fue cambiado después de acusaciones de plagio.



La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ganó una elección el año pasado que la convirtió en la primera mujer al mando de la ciudad, con la promesa de recortar el costo del acontecimiento deportivo.



En diciembre, los organizadores anunciaron un presupuesto de entre los 15 mil millones y 16 mil 800 millones de dólares para la contienda de 2020, respaldando la promesa de la nueva gobernadora de reducir gastos que se preveía superaran los tres billones de yenes (equivalente a 26 mil 500 millones de dólares).