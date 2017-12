FIFA suspende al presidente de fútbol brasileño por 90 días

RIO DE JANEIRO (AP).- Marco Polo del Nero fue suspendido el viernes como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, una sanción que lo acercaría a un posible juicio en Estados Unidos por cargos de complot para cometer fraude y lavar dinero.



El comité de ética de la FIFA anunció que Del Nero es investigado por su comisión de ética, y fue vetado de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por 90 días.



Del Nero huyó de Zúrich en mayo de 2015, cuando otros colegas de la FIFA fueron arrestados. Entre ellos figuraba Jose Maria Marin, quien se desempeñaba en aquellas fechas como líder de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Marin y otros dos dirigentes del fútbol sudamericano enfrentan juicio en Nueva York por los mismos cargos que se imputarían a Del Nero.



“Al igual que muchos brasileños que amamos el fútbol, espero que sea vetado de por vida”, dijo Romario, una leyenda de la selección brasileña y ahora senador federal. “Los crímenes de Del Nero han sido destapados, al igual que los de otros ladrones como José María Marin, quien está preso en Estados Unidos, y (el ex presidente de la CBF) Ricardo Teixeira, que sigue fugitivo en Brasil. Todos utilizaron la CBF para enriquecerse ilegalmente”.



Por medio de un comunicado, los abogados de Del Nero anunciaron que apelará la suspensión impuesta por la FIFA. Insistieron en que Del Nero no enfrenta un juicio en Nueva York y negaron que existan evidencias en su contra.



Los abogados consideraron que el informe de la comisión de ética sobre el líder del fútbol brasileño se basan en “especulaciones ridículas para una investigación”. Argumentaron que Del Nero asumió su cargo como presidente de la CBF en 2015, por lo que no debería vinculársele con contratos suscritos en gestiones anteriores.



La FIFA no había sancionado a Del Nero sino hasta el viernes, aunque el presidente del organismo Gianni Infantino había sido cuestionado insistentemente al respecto en días recientes.



Infantino fue retratado con Del Nero en los Juegos Olímpicos del año pasado en Río de Janeiro, y también recibió preguntas sobre el brasileño en el sorteo del Mundial este mes en Moscú, al que no asistió Del Nero.



“Vamos a lidiar con lo que suceda en los juicios (en Nueva York), dijo Infantino. “Tenemos un comité de ética, un comité disciplinario. Ellos se encargarán de estas preguntas. No es la tarea del presidente de la FIFA, para eso tenemos instituciones”.



El juicio en Estados Unidos contra Marin, el ex presidente de la Conmebol Juan Angel Napout, y ex líder de la federación peruana, Manuel Burga, entró el viernes en la fase de deliberación del jurado.



Los tres están acusados de crimen organizado, fraude en comercio electrónico y lavado de dinero por supuestamente recibir millones de dólares en sobornos a cambio de otorgar contratos de torneos de fútbol a ciertas empresas de mercadeo deportivo.



Del Nero no ha salido de Brasil en los últimos años, temiendo ser arrestado y extraditado a Estados Unidos si lo hace. Brasil tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, pero es inusual que extradite a sus ciudadanos.



El vicepresidente de la CBF, Antonio Carlos Nunes, reemplazará a Del Nero al mando del organismo mientras dure la suspensión. Nunes no comentó sobre la decisión de la FIFA.



El nombre de Del Nero salió a relucir en el juicio en Nueva York, donde uno de los testigos, el empresario brasileño José Hawilla, dijo que Del Nero era uno de los dirigentes sudamericanos a quien había que sobornar para obtener contratos.