¿Fan de 'Stranger Things'? Checa la nueva playlist de Spotify

Si eres fan de la música de los 80 y de Stranger Things de Netflix, Spotify te hará feliz con la playlist de los éxitos musicales de la primera y segunda temporada.



Girls on Film de Duran Duran, Whip It de Devo y The Ghost in You de The Psychodelic Furs son algunas de las canciones de la lista, en la cual no podía faltar Thriller, el clásico de Michael Jackson.



En el playlist, además de que se pueden escuchar intercalados diálogos de personajes como Mike, Lucas, Dustin y Will y Joyce Byers, se puede apreciar cómo la pantalla se oscurece y sólo se ilumina con una luz de lámpara ubicada en el reproductor. Para escucharla, puedes dar clic aquí.

