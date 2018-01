Fallece Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Dolores O'Riordan, cantante del grupo de rock The Cranberries, murió repentinamente este lunes a los 46 años, durante un viaje a Londres para una sesión de grabación, informó su publicista.



"La cantante irlandesa e internacional Dolores O'Riordan murió de forma repentina en Londres hoy", explicó la publicista Lindsey Holmes en un comunicado.



Holmes detalló que O'Riordan falleció tras viajar a Londres para una corta sesión de grabación, pero declinó hacer comentarios sobre la posible causa de la muerte.



"Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles", señaló Holmes en el texto.



La cantante, conocida por temas como Zombie, Linger, Dreams y Just my imagination, encabezó la banda originaria de Irlanda desde 1989 hasta 2003, donde realizaron una pausa y volvieron a tocar juntos años después.



Con la agrupación grabó seis álbumes de estudio y en 2002 lanzaron un disco recopilatorio con sus éxitos.



Durante su carrera, The Cranberries vendió más de 40 millones de álbumes, según el sitio web oficial de la banda.

Como solista, O'Riordan realizó dos materiales discográficos: Are you listening? (2007) y No baggage (2009).



La cantante irlandesa estaba casada con el exmanager de Duran Duran, Don Burton, con quien tuvo tres hijos.



Su última publicación en redes sociales fue el 4 de enero de este año.