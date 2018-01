'Everything Sucks!': la serie de Netflix que te llevará a los 90

Para aquellos que extrañan la década de los 90 con los correctores blancos, los parches en las mochilas, los discman, las fotografías impresas y los videos VHS, Netflix les traerá en febrero su nueva serie Everything Sucks!



Ambientada en 1996 en la ciudad real de Boring (Aburrido) en Oregon, es una historia que gira alrededor de los grupos de teatro y de producción audiovisual de la secundaria del condado, los cuales a pesar de sus diferencias, tendrán que unir fuerzas no sólo para hacer una película sino también para sobrellevar la escuela.





Everything Sucks! constará de 10 episodios de media hora y será estrenada en Netflix el 16 de febrero de este año.



La serie es protagonizada por Peyton Kennedy (American Fable, The Captive) y Jahi Winston (The New Edition Story) como los estudiantes Kate Messner y Luke O'Neil, con Patch Darragh (Sully, Boardwalk Empire) y Claudine Nako (Grimm) como sus respectivos padres .



Ben York Jones (Like Crazy, Newness) y Michael Mohan (Save the Date, Pink Grapefruit), son, además de los creadores, los productores ejecutivos.