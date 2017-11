EU quiere su propio 'Mundial'... de perdedores

Fuera del Mundial por primera vez desde 1986, la federación de fútbol de Estados Unidos y su brazo comercial realizan gestiones para que Italia, Chile y otras selecciones importantes que no se clasificaron para Rusia 2018, jueguen partidos a mediados del año próximo en la Unión Americana



Una persona con conocimiento sobre las negociaciones indicó que la idea es realizar los partidos durante el verano de 2018, aunque no se han concretado fechas exactas, ni tampoco si se realizaría una especie de torneo o amistosos separados. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque las negociaciones están en sus etapas iniciales.



Los encuentros serían organizados por SUM, brazo comercial de la federación.



La Copa del Mundo se disputará del 14 de junio al 15 de julio, y entre las selecciones destacadas que no se clasificaron están Italia, Chile, Holanda, Ghana y Estados Unidos.