Estrella en peligro

Los 30.7 puntos por partido que promedia Giannis Antetokounmpo –guardia de Milwaukee- lo colocan como el segundo mejor anotador en la presente temporada de la NBA, por delante de Stephen Curry (25.2) y LeBron James (28.3). Pero su desempeño no ha impactado positivamente en la franquicia, que marcha en el sexto puesto de la Conferencia Este (8-6) y que en las cuatro campañas que ha estado en el plantel sólo ha avanzado dos veces a playoffs (2014-15 y 2016-17), pero en ambas fue eliminado en primera ronda.



El griego corre riesgo de ser una de las estrellas de la Liga que nunca ganaron un título. El ejemplo más reciente fue el de Allen Iverson, el más destacado de la década pasada, pero que no pudo levantar el trofeo Larry O’Brien, debido a que en sus mejores años con Filadelfia, la organización no lo rodeó de otros jugadores talentosos. En su única aparición en las Finales de la NBA (2000-2001) perdió el título en cinco juegos ante los Lakers de Los Ángeles de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.



Los antecedentes históricos de los Bucks también juegan en contra del Antetokounmpo. La franquicia registra 46 temporadas sin levantar un campeonato, 43 sin llegar a las Finales de la y 17 sin disputar las finales de Conferencia. No gana una serie de playoffs desde la campaña 2000-2001, cuando derrotó en siete juegos a los Hornets de Charlotte en las semifinales de Conferencia. En aquella época Giannis apenas tenía 7 años.



Wesley Edens y Marc Lasry –propietarios de los Bucks- anunciaron que harían una reestructuración completa del equipo, una vez que completaron su compra en 2014. Entre sus medidas incluyeron la contratación de Jason Kidd –ex movedor de balón de Dallas- como entrenador, la construcción de un nuevo estadio que se estrenará la próxima temporada y la extensión de contrato del mismo Antetokounmpo, quien firmó por cuatro años y 100 millones de dólares hasta 2021.



Ambos dueños decidieron rodearlo de otros jugadores talentosos, para evitar que se marchara del equipo. La semana pasada añadieron al movedor de balón Eric Bledsoe, a quien obtuvieron mediante un canje con Phoenix. El cambio fue positivo. Desde su llegada, el conjunto registra cuatro victorias consecutivas.



El griego tendrá una batalla complicada inclusive para llegar a las Finales de Conferencia. Enfrente tendrá a los Wizards de Washington, de John Wall y Bradley Beal; los Celtics de Boston, de Kyrie Irving y Gordon Hayward -quien podría reaparecer de su lesión al final de la temporada-, y sobre todo los subcampeones Cavaliers de Cleveland -que además de contar con LeBron James- este año añadieron a Isaiah Thomas, Derrick Rose y Dwayne Wade a su plantel.



La estrella emergente de los Bucks podría quedarse sin campeonatos pese a su talento.