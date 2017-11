Esto es lo que debes saber de 'Thor: Ragnarok' antes de su estreno

Este fin de semana llega a la pantalla grande Thor: Ragnarok, el héroe nórdico que en esta tercera entrega enfrentará a Hela, diosa de la muerte y destrucción interpretada por Cate Blanchett. Por ello, aquí te dejamos una guía básica para el estreno de la cinta.



¿QUÉ ES RAGNAROK?

De acuerdo a los países del norte de Europa, Ragnarok puede ser interpretado como el fin del mundo o el destino final de los dioses. La llegada de éste estaría precedida por el invierno, que traería consigo inmensas nevadas, hielo y gélidos vientos.





Para una explicación más profunda, aquí te dejamos a Chris Hemsworth, Cate Blanchett y Mark Ruffalo.



¿QUIÉN DIRIGE LA CINTA?

​

A diferencia de otras entregas, para ésta, Marvel y Disney no eligieron a un director aclamado o conocido, sino que apostaron por el neozelandés Taika Waititi. ¿Qué quién es él? Bueno, fue guionista de Moana y dirigió y actuó en una pequeña joya llamada Entrevista con unos vampiros (What We Do in the Shadows).

​



¿Y LAS MUJERES?



Para Thor: Ragnarok, la gran ausente será la guerrera Lady Sif, encarnada por Jamie Alexander, quién explicó que no estará en la cinta porque las grabaciones de ésta empataban con la de la serie que protagoniza, Blindspot.



Sin embargo, llegan dos nuevos personajes: Valquirira, una guerrera asgardiana basada en la doncella vikinga Brunilda, y que será interpretada por Tessa Thompson.



Y sí, la gran Cate Blanchett dará vida a Hela, que además de gobernar Hel, es la diosa asgardiana de la muerte y el caos. Aquí un bello mensaje de su parte:

​



LOS BRAZOS DE CHRIS HEMSWORTH

​

Para su papel, el actor australiano entrenó con Luke Zocchi, quien reveló que para este papel, siguieron un régimen de la vieja escuela para aumentar la musculatura, levantando un gran peso en pocas repeticiones.



Debido a que la armadura de Thor muestra a lo largo de la película sus bíceps y hombros, las rutinas de ejercicios se enfocaron en esa zona. Aquí un video de su entrenamiento. ¿Creen que le funcionó?

​



TALENTO MEXICANO

​

México estuvo presente en la cinta de Marvel a través de la creatividad de Mayes Rubeo, quien diseñó todo el vestuario, el cual está compuesto por más de 2 mil 500 trajes y todos hechos con materiales procedentes de Australia. Aquí una pequeña muestra de su trabajo.







PELO CORTO



Aunque en las dos películas anteriores el personaje de Narvel se había caracterizado por su larga cabellera rubia, para Thor: Ragnarok sufre un cambio drástico y aparece con el pelo muy corto.



De acuerdo con diversos portales de cómics, el dios del trueno, en su paso por el planeta Sakaar, se verá envuelto en peleas de gladiadores, tras las cuales se ve obligado a cortarse su melena.







Y por si lo esperabas, no: no habrá spoilers gratis de Mark Ruffalo.

​