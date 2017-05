El playlist para ser más productivo en el trabajo

El cansancio, el estrés y la soledad, son muchas veces la situación por la que atraviesan muchos empleados en su vida laboral. A menudo, la música es un aliciente, ya que va de la mano con el trabajo.



Especialistas en música realizaron una investigación con empleados del sector minorista en Estados Unidos. Para la mayoría, tener su propio playlist es una experiencia que desean mantener en privado. Los estudios demostraron que puede ayudar en la productividad y en el humor del trabajador.



La música con ritmos más lentos, como por ejemplo, una canción de Brian Eno, relaja a los trabajadores ansiosos. En cambio, la música rápida puede volverlos más alertas.



Algunas canciones sirven para concentrarse; otras, para motivarse.

Se pidió a los trabajadores que compartieran las canciones que escuchan para mantener la concentración y la productividad en la oficina. Las respuestas tendían a pertenecer a dos categorías.



Con base en las respuestas, se crearon dos listas que tal vez te hagan falta para sacarle la mayor productividad posible al trabajo. Sin embargo, para algunos, sin importar el género, la música siempre los distraerá demasiado.



Con información de Bloomberg.

5 TEMAS PARA MOTIVARTE MIENTRAS TRABAJAS EN TUS PROYECTOS DE OFICINA:

HUMBLE



MAKING PLANS FOR NIGEL



GASOLINA



ENTER SANDMAN



MESSAGE IN A BOTTLE

Aquí tienes el playlist completo en Spotify:

Https://open.spotify.com/user/francescalevy/playlist/4en7G1bRaQbCOw4Lckf53G

5 TEMAS PARA LA CONCENTRACIÓN:



SYMPHONY NO. 41 IN C, K.551 (JÚPITER)



THE TOTAL EXPERIENCE



TOGETHER AGAIN



OLD SCHOOL



PENNYROYAL



Aquí tienes el playlist completo en Spotify:

Https://open.spotify.com/user/francescalevy/playlist/6H0SFXKfOMAZ364auqdP2v