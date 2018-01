Este cantante podría ser el nuevo James Bond

Aunque Daniel Craig aún aparecerá en la siguiente entrega de las cintas de James Bond a estrenarse en noviembre de 2019, Lee Smith, editor de la cinta Spectre, declaró que Harry Styles, exintegrante de la boy band One Direction, podría ser una buena versión del emblemático espía inglés.



"Harry podría hacerlo; si quisieran a un Bond más joven, ¿por qué no? Él es realmente bueno y puede hacer todo el trabajo, tiene un talento excepcional y es completamente natural ante las cámaras", afirmó el editor según el periódico The Daily Mail.



Sobre la participación de Styles en Dunkirk, el filme de Christoper Nolan donde da vida a un soldado inglés en la Segunda Guerra Mundial, Smith comentó que "hubieras pensado que tratabas con un tipo con muchos años de experiencia, nunca hubieras sabido que ésa era su primera película; si (Harry) quisiera actuar, no puedo imaginar que no tenga un gran futuro".



Harry Styles, actualmente de 23 años, ha sido parte de la boy band británica One Direction desde 2011, la cual se encuentra en un receso.