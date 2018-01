Ésta es la única canción que le ganó al reguetón en México

Si hay dos géneros musicales que dominan en todo el mundo, esos son el pop y el reguetón. En México, este último tiene los primeros lugares en Spotify, Apple Music y YouTube, pero hay una canción que destronó a Ozuna, Natti Natasha, Daddy Yankee, Bad Bunny, Camila Cabello (entre otros)... al menos en el mes de diciembre de 2017.



De acuerdo con el trabajo de The Pudding, titulado 'The Cultural Borders of Songs', en el que realizan un mapeo con las canciones más escuchadas en más de 3 mil ciudades del mundo, la canción 'Criminal', de Natti Natasha, es la más escuchada en YouTube por usuarios en México con un total de 58 millones 547 mil 665 reproducciones; es decir, casi la mitad del total de la población mexicana, que se aproxima a los 124 millones de habitantes.



En la mayoría de las ciudades del país, 'Criminal' es la canción más escuchada. Por ejemplo, en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara la canción de Natti Natasha fue la más reproducida en YouTube.



La canción que logró vencer el dominio del reguetón en diciembre de 2017 fue 'El color de tus ojos', de la Banda MS. Las ciudades donde más se escuchó están ubicadas en el Noroeste -donde se escucha de forma frecuente el género de la banda-, el Bajío y el Sur del país.



Santiago de Querétaro, capital y ciudad más poblada de Querétaro, es donde más reproducciones tuvo 'El color de tus ojos' con casi 740 mil.



En segundo lugar se encuentra la ciudad de Celaya, con poco más de 561 mil. En tercero, Oaxaca de Juárez, capital de Oaxaca, con casi 412 mil reproducciones.



Otras ciudades donde esta canción le ganó al reguetón fueron Tepic (Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco), Irapuato, Silao, Moroleón, San Miguel de Allende (las cuatro del estado de Guanajuato), Colima (Colima), Zamora (Michoacán), Cuautla (Morelos), Texcoco (Estado de México), entre otras.



LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS A NIVEL MUNDIAL



Según el mapamundi de The Pudding, las cinco canciones más escuchadas en YouTube alrededor del mundo son 'Perfect' (Ed Sheeran), Havana (Camila Cabello), 'Gucci Gang' (Lil Pump), 'Criminal' (Natti Natasha), 'Échame la culpa' (Luis Fonsi y Demi Lovato).



En Estados Unidos, 'Gucci Gang' es la más escuchada con más de 81 millones de reproducciones; mientras tanto, en Canadá 'Havana' se lleva el primer lugar con más de 9 millones 400 mil.



'Criminal' domina tanto en Centro como en Sudamérica, mientras que 'Havana' tiene un gran presencia en países como Finlandia e Islandia.



Entre las sorpresas que se pueden encontrar en este mapa, es que en Kazajistán la canción más escuchada fue 'Gangnam Style' (que en 2012 tuvo su mejor año) y en Redmond (ciudad de Washington, EU) la melodía con más reproducciones fue 'Beat it' (éxito grabado en 1982).