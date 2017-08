Episodio 6 de Game of Thrones se transmite por error en...

Le llueve sobre mojado a la cadena de televisión HBO. Ya antes los hackers había liberado dos episodios de Game of Trhones, después dieron a conocer información confidencial de los protagonistas. Esto se une también a las molestias de los suscriptores, por las continuas fallas en la transmisión.



Ahora, un error hizo que el sexto episodio de la séptima temporada de la exitosa serie se transmitiera una semana antes de lo programado en España y los países nórdicos, informó HBO este miércoles.



El episodio estuvo disponible para los suscriptores en esas áreas la madrugada del martes por cerca de una hora antes de ser retirado. El capítulo de 71 minutos estará disponible oficialmente el 21 de agosto.



La noticia del incidente se reportó de inmediato en las redes sociales y según reportes copias del episodio pudieron conseguirse después en sitios de internet españoles.



HBO Europa dijo que se había "enterado de que el próximo episodio de Game of Thrones fue publicado accidentalmente por poco tiempo en las plataformas de HBO Nórdico y HBO España”.



"El error parece haberse originado con un vendedor externo y el episodio fue retirado tan pronto como esto se reconoció", agregó.



Dijo que el incidente no estaba vinculado a un reciente asunto cibernético con HBO de Estados Unidos.



HBO ha sido víctima de piratería en semanas recientes en Estados Unidos. En India, el cuarto episodio de Game of Thrones recientemente se filtró, llevando al arresto de cuatro sospechosos.



El incidente generó algunas críticas en redes sociales de personas molestas por el spoiler.