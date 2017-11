Eminem lanza rap contra Donald Trump

Eminem se lanzó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su más reciente sencillo, The storm, (La tormenta) en el cual acusa al mandatario de racista, hipócrita y faltar al respeto a los veteranos de las fuerzas armadas, de acuerdo con el periódico The New York Times.



El rapero estadounidense estrenó el video de la canción este martes en los premios BET Hip Hop, los cuales distinguen a lo mejor de la música y deporte afroamericanos.



En el video, filmado en Detroit, Michigan, Eminem llama a Trump "un kamikaze que probablemente provocará un holocausto nuclear" en referencia a sus conflictos con el líder de Corea del Norte, además de calificarlo como un 'abuelo racista de 94 años que se mantiene ignorando el pasado y sus deplorables circunstancias.





Parte de la letra de The Storm reza: Cuando él ataca a la NFL nos enfocamos en eso, en lugar de hablar de Puerto Rico o el control de armas en Nevada, esas horribles tragedias, y él está aburrido y preferiría causar una tormenta en Twitter con los Empacadores (de Green Bay).



The Storm continúa cuestionando que el mandatario de Estados Unidos quiere bajar los impuestos, pero entonces quién pagaría por sus 'viajes extravagantes' con su familia a sus complejos de golf y sus mansiones.



Eminem, quien aparece en el video vestido con pantalones, playera, sudadera y gorra negras hace referencia al ex jugador de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, quien ha sido señalado públicamente por hincarse durante la entonación del himno nacional en los juegos de la NFL. El jugador agradeció el gesto del rapero en su cuenta de Twitter.



En uno de los párrafos finales de The Storm, Eminem advierte que cualquier fan mío que sea su partidario, estoy dibujando en la arena una línea, estás a favor o en contra. Y si no puedes decidir quién te gusta más y estás dividido, sobre quién deberías estar al lado, lo haré por ti con esto: Vete a la mierda!