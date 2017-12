Ellos se fueron en 2017

ENERO

​La actriz Mary Tyler Moore falleció el 25 de enero a los 80 años de edad. Moore saltó a la fama en la década de los 60 en The Dick Van Dyke Show y en los 70 protagonizó su propio programa, The Mary Tyler Moore Show.







El 27 de enero, a causa del cáncer de páncreas que se le diagnosticó en 2015 perdía la vida a los 77 años el actor británico John Hurt, nominado al Oscar dos veces por El hombre elefante y El expreso de medianoche y actor en cintas como Alien, Con v de venganza y Harry Potter y la piedra filosofal.





FEBRERO



El 12 de febrero falleció Al Jarreau, cantante de jazz ganador de siete Grammys. Autor de un repertorio ecléctico, que además del jazz incluía incursiones en el pop, el soul y el funk, murió en un hospital de Los Ángeles a los 76 años pocos días después de anunciar que se retiraba por agotamiento. No se conoció la causa de la muerte.







Actor de cintas como Apolo 13, Tornado y Titanic, Bill Paxton perdió la vida el 25 de febrero a causa de un ataque cerebral provocado por una cirugía cardíaca.





MARZO



Cantautor y representante de la Nueva Canción Chilena, Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, murió el 11 de marzo en París a los 73 años por cáncer de pulmón. Su carrera musical incluyó más de 50 discos como solista.





Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen y Roll Over Beethoven son algunos de los clásicos de Chuck Berry, pionero del rock and roll que falleció a los 90 años el 18 de marzo en su casa de Missuri, Estados Unidos. En su féretro fue atornillada su fiel acompañante, la guitarra eléctrica Gibson ES-335.



1



ABRIL

El 19 de abril, Aaron Hernández, quien fuera estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se quitó la vida mientras cumplía una condena a cadena perpetua por asesinato.



Un jurado determinó que Hernández, de 25 años, mató a tiros a Odin Lloyd el 17 de junio de 2013. El ex tight end recibió la sentencia obligatoria para este delito: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.



Una semana más tarde, el 26 de abril, Jonathan Demme, director de los éxitos El silencio de los inocentes y Philadelphia, falleció a causa de un cáncer de estómago a los 73 años de edad.



Demme hizo películas con Neil Young (Heart of Gold, Neil Young Journeys), otra con el cantautor Robin Hitchcock (Storefront Hitchcock) y un documental sobre los monólogos del actor Spalding Grey (Swimming to Cambodia).







MAYO

Roger Moore, actor de la serie El Santo y de siete cintas del espía británico por excelencia, James Bond, falleció el 23 de mayo a los 89 años en Suiza a causa de un cáncer. La reina Isabel IIhizo caballero a Moore en 2003 por su trabajo para Unicef. y también era un activista contra la producción de foie gras.







Gregg Allman, cantante guitarrista, compositor, exponente del rock sureño estadounidense y uno de los fundadores de The Allman Brothers Band, falleció a los 69 años el 27 de mayo por diversas complicaciones derivadas de su larga adicción al alcohol y a las drogas.





JUNIO

El día 9 de ese mes, a causa de una leucemia a sus 88 años, perdía la vida Adam West, el Batman de la televisión. Al principio le molestaba que lo llamaran así después que la serie salió del aire al cabo de tres temporadas, pero años después decía que le agradaba haber tenido un papel de una serie de películas de gran presupuesto.



Repitió el rol del superhéroe en un episodio de Los Simpson y recientemente hizo el papel de un alcalde medio chiflado en la serie Family Guy.





JULIO



Martin Landau, estrella de la serie de televisión de la década de 1960 Misión: Imposible y quien tuvo un resurgimiento de su carrera al ganar un Oscar por su papel de Bela Lugosi en la película Ed Wood, murió a los 89 años tras sufrir complicaciones imprevistas durante una corta hospitalización por una enfermedad no revelada.





Jeanne Moreau, actriz francesa e ícono de la Nouvelle Vague que trabajó con Luis Buñuel, Louis Malle y François Truffaut, fue encontrada muerta en su departamento de París el 31 de julio. Fue protagonista de cintas clásicas como Jules y Jim y Ascensor para el cadalso.







AGOSTO

Jerry Lewis, el legendario comediante de cine y televisión estadounidense y organizador del teletón anual del Día del Trabajo, murió el 20 de agosto de "ausas naturales a los 91 años, dijo su familia.



Lewis, que saltó a la fama como el torpe compañero de Dean Martin, resumió una vez su carrera diciendo "He tenido un gran éxito siendo un completo idiota" y sostuvo que la clave era mantener una cierta cualidad de niño.





SEPTIEMBRE



Jack LaMotta, legendaria figura del boxeo, cuya historia fue llevada a la pantalla grande en Toro salvaje, protagonizada por Robert De Niro, falleció el 19 de septiembre a los 95 años de edad.



A lo largo de su carrera el Toro del Bronx acumuló 83 victorias y 19 derrotas.





El 27 de septiembre falleció el fundador de la revista y emporio Playboy, Hugh Hefner a los 91 años de edad en su emblemática mansión en Los Angeles.



Debido a su interés en las publicaciones periódicas, el dibujo, el arte y los derechos sexuales, Hefner se enfocó en la fundación de una revista llamada Playboy. En diciembre de 1953, salió una primera edición sin fecha en la portada pues no creía que se vendieran más; sin embargo, se agotaron 50 mil copias.



placeholder



OCTUBRE

El 20 de octubre falleció uno de los trovadores de la música estadounidense, Tom Petty a los 66 años. Con su banda The Heartbreakers, el guitarrista y autor dejó éxitos como Free Fallin, American Girl y Mary Jane's Last Dance.





El día 30 murió Daniel Viglietti, referente del canto popular de Uruguay y de la canción de protesta de la izquierda latinoamericana. El trovador perdió la vida mientras era sometido a una intervención quirúrgica.





NOVIEMBRE

El 18 de noviembre perdía la vida Malcolm Young, quien junto con su hermano Angus, fundaron AC/DC, una de las mejores bandas de rock. Young murió a los 64 años tras sufrir demencia desde hace varios años.



Entre sus éxitos se destacan Highway to Hell Back in Black y You Shook Me All Night Long.

Un día después, falleció Charles Manson, el líder de la Familia Manson, una secta que en 1969 lideró una serie de asesinatos en Hollywood, incluido el de Sharon Tate, quien fuera esposa del director de cine Roman Polanski.



Manson murió por causas naturales y había pasado más de 45 años en una cárcel estatal de California.



DICIEMBRE

Johnny Hallyday, el astro del rock más grande que tuvo Francia, falleció el 5 de diciembre. En México, a los 17 años de edad, Hallyday se dio a conocer a través de la radio con su primer hit Souvenirs Souvenirs, traducido como Recuerdos, recuerdos.



Con información de AP