Elige ver 'Trainspotting 2'​ (y 'La Bella y la Bestia' también)

Este fin de semana llegan a salas mexicanas dos películas emblemáticas para aquellos que fueron niños y también adolescentes en la década de los 90, por lo que la contienda por la recaudación de taquilla es hasta el momento de pronóstico reservado. Aquí te damos los perfiles de estos dos contrincantes:



CONTRINCANTE 1: Trainspotting 2

Trainspotting vio la luz en 1996 y nada fue igual. Más allá de una (falsa) oda a las drogas, la cinta puso en el mapa a la Generación X, sus frustraciones y sus angustias (Escoge una vida, escoge un empleo, escoge una carrera, una televisión jodidamente grande) y con Lust for Life le dio un himno que aún sobrevive.

>



¿Por qué ir a ver una secuela que ha salido 20 años después? Las razones son muchas. ¿No quieren saber en qué terminó el robo de Renton? ¿Cómo van a reaccionar Sick Boy, Spud y sobre todo Begbie tras el regreso de aquél a Edinburgo?



O para hacer el ejercicio obligado de nostalgia, porque más allá de que han pasado dos décadas y será imperdible para los millennials, Trainspotting 2 es una cinta ciento por ciento generacional para quienes fueron adolescentes en los 90 y comenzaban a cuestionarse todo.



Los retos, sin embargo, no son pequeños. ¿Irvine Welsh y Danny Boyle habrán hecho todo lo posible por mantener a la secuela a la altura de la original y no decepcionar a sus fans? Trainspotting vio la luz cuando el internet apenas iniciaba. Su segunda parte llega en la época en que las redes sociales dominan y definen miles de cosas. ¿Cuál será su tratamiento en esta secuela?



Y at last but not least: ¿El soundtrack será tan bueno o mejor que el anterior?



CONTRINCANTE 2: La Bella y la Bestia (The Beauty and the Beast)

En contraste, llega también hoy a las pantallas el remake live action del clásico de Disney de 1991. Muchos de aquellos que fueron adolescentes en esa década, antes fueron niños que disfrutaron esta versión animada.



La historia es sabida: Bella (Emma Watson) es una joven preparada y adelantada a su época que vive en un pueblo muy pequeño para sus aspiraciones. Para salvar a su padre, acepta convertirse en prisionera de la Bestia (Dan Stevens) y ambos aprenderán a ver más allá de las apariencias.



La Bella y la Bestia no tiene grandes sorpresas: su carta más fuerte es su apuesta a la nostalgia recreando escena tras escena de la original, dejándola en una bonita y vistosa zona de confort producto del CGI.



Tal vez por esto, sus controversias más fuertes se han situado (no sabemos si deliberadamente) fuera de la pantalla: el personaje abiertamente gay por el cual ha sido vetada en varias salas cine y la controvertida portada de Emma Watson en donde enseña parte de sus senos, lo que despertó la ira de feministas y no feministas.



Su reto, si acaso, será demostrar que el CGI puede darle mayor colorido, que Watson además de actuar puede cantar bien y que puede alentar a las niñas de hoy a ser las mujeres preparadas del mañana.



Dato curioso: A pesar de ser una historia ambientada en Francia, la mayor parte de su reparto es inglés: Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Ian McKellen y Luke Evans.



Hablemos de: ¿Reboot de The Matrix?

Mucho revuelo ha levantado esta semana la noticia de un posible reboot de The Matrix, la cinta que daría carpetazo a la década de los 90 y que pondría en el mapa a los hermanos (ahora hermanas) Wachowski.





De acuerdo con la publicación Hollywood Reporter, Warner Bros trabaja en una adaptación de esta cinta, la cual podría ser escrita por Zak Penn (The Avengers, X-Men 2) y tener como protagonista a Michael B. Jordan (Creed, Fantastic Four).



Entonces lo que todos se preguntan es: si no estará Keanu Reeves, ni las hermanas Wachowski, ¿cuál es el punto de retomar una trilogía que para muchos es intocable? Como diría Trinity: “Es la pregunta lo que nos atrapa, Neo”.



Netflix trae para ti: Sombras tenebrosas (Dark Shadows)

Si para este puente te quedarás a echar la flojera en la comodidad de tu sillón, Netflix trae una de las consideradas obras menores en la filomgrafía de Tim Burton, pero no por ello menos divertida: Sombras tenebrosas.





Basada en la serie del mismo nombre, la cinta trae la historia del infortunado Barnabas Collins (Johnny Depp) joven millonario en el siglo XVIII que al romper el corazón de una joven, que resulta ser una bruja, ésta lo hechiza y lo convierte en vampiro, condenándolo a vivir eternamente enterrado en un ataúd.



Al ser abierta su tumba por accidente, el joven vampiro descubre que está en 1972, por lo que al retornar a su vieja mansión descubre que ésta es ocupada por una familia singular que también tiene sus propios monstruos.



Predeciblemente, las escenas más divertidas están a cargo de Depp cuando se enfrenta a las situaciones y ambientes actuales. Aunque no es su mejor rol, ni tampoco el mejor trabajo de Burton, es disfrutable con un tazón de palomitas.



¡Que disfruten la función!