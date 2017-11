Él tiene la fórmula para acabar con el acoso sexual en Hollywood

El expresidente ejecutivo de DreamWorks Animation y participante en reuniones de la industria cinematográfica, Jeffrey Katzenberg, tiene una sugerencia simple para frenar el acoso sexual en Hollywood: "No creo que deba haber ninguna reunión en una habitación de hotel".



En un evento organizado por el Foro de mujeres de Nueva York, el ejecutivo señaló que no hay "ninguna serie de circunstancias" donde las reuniones en los hoteles sean apropiadas: "No puede ser algo bueno".



Hollywood ha estado en el centro de un escándalo por una serie de acusaciones de acoso sexual.



Harvey Weinstein, exdirectivo del estudio The Weinstein Company, agredió presuntamente a varias mujeres después de atraerlas a su habitación de hotel bajo pretensiones profesionales.



De igual forma lo hizo el director James Toback, que ahora ha sido acusado por más de 300 mujeres. Weinstein y Toback han negado algunas de las acusaciones.



Katzenberg recientemente fundó WndrCo, una empresa de entretenimiento y medios al estilo de IAC de Barry Diller.

