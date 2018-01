El 'simple truco' para quedarte dormido más rápido

¿Pasas un buen rato en la cama sin conciliar el sueño? Hay un 'truco' que puede ayudarte a dormir más rápido y sólo te tomará unos cinco minutos.



Un estudio del Journal of Experimental Psychology, publicado en Time, revela que las personas que escriben una lista de cosas que desean lograr al otro día pueden dormir más rápido que las que escriben sobre cosas que realizaron durante el día.



La investigación destaca también que escribir las preocupaciones generales ayuda a reducir los niveles de estrés, siendo un aliciente para realizar tareas de manera más eficiente.



Por su parte, los psicólogos de la Universidad de Baylor, se dieron a la tarea de reclutar a 57 adultos sanos, de entre 18 y 30 años para analizar sus patrones de sueño en un laboratorio.



El estudio



A la mitad de las personas se les pidió que se tomaran cinco minutos para escribir en viñetas lo que debían recordar para el siguiente día y durante los próximos días, mientras que a la otra mitad se les pidió que escribieran sobre las tareas que habían terminado antes de tiempo ese día y los anteriores.



El resultado del estudio mostró que los participantes que escribieron listas de tareas se quedaron dormidas nueve minutos más rápido que los que escribieron sobre tareas finalizadas, pero es no fue todo; las personas que eran más específicas y extensas en sus listas se quedaron dormidas todavía aún más rápido.



Uno de los autores principales del estudio, Michael Scullin, considera que esto funciona debido al hecho de que las personas "descarguen" toda su mente escribiendo los pendientes, les provoca una sensación de alivio, porque no olvidarán lo que deben hacer.



El autor asegura que "el ingrediente clave" es escribirlo, porque incluso no basta con pensarlo.

Nueve minutos adicionales de sueño cada noche realmente puede hacer una gran diferencia

Michael Scullin, profesor asistente de psicología y neurociencia en la Universidad de Baylor.

¿Cómo duermen los mexicanos?



Un análisis de Consulta Mitofsky reveló en 2018 que las mujeres se acuestan ligeramente más temprano que los hombres: "Mientras el 34 por ciento de ellos ya se acostaron a las 10 de la noche ellas alcanzan el 39 por ciento a esa hora, lo que ocasiona que en promedio inicien su descanso 5 minutos antes".



También muestra que 1 de cada 4 mexicanos duerme menos de 6 horas y 1 de cada 8 menos de 7 horas, en cambio, 1 de cada 25 duerme más de 10 horas.



El centro del país, es la región con menor promedio de tiempo de sueño (7:59 hrs); el norte es la región con más horas promedio de sueño (10 minutos más que en el centro), generado porque casi uno de cada 3 ciudadanos duerme más de 9 horas.