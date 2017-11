El islamismo radical o el nieto de las tradiciones bolcheviques

La Revolución de Octubre ha sido revisitada con abundantes letras a 100 años de su impacto en la Historia. John Gray, una de las mentes más lúcidas del presente, no permaneció ajeno a la interpretación de tan alto acontecimiento.



En Misa negra, la religión apocalíptica y la muerte de la utopía (Sexto Piso, 2017), el inglés puntualiza con valiente tino: “El nazismo y el comunismo son productos del Occidente moderno. También lo es -por mucho que lo nieguen sus seguidores y la opinión generalizada en Occidente- del islamismo radical”.



Cuenta que el fundador intelectual de esa corriente fue Sayyid Qutb, un intelectual egipcio ejecutado por Nasser en 1966. Sus escritos -subraya Gray- ponen de manifiesto la influencia de múltiples pensadores europeos y, en particular, de Nietzsche, y abundan en ellos ideas tomadas por la tradición bolchevique. ¿Cómo, por qué, de qué manera? Responde Gray:



“La concepción que tenía Qutb acerca de una vanguardia revolucionaria dedicada al derrocamiento de regímenes islámicos corruptos y al establecimiento de una sociedad sin estructuras de poder formal no es en absoluto deudora de la teología islámica, y sí lo es en gran medida de Lenin. Su forma de entender la violencia revolucionaria como una fuerza purificadora tiene más en común con los jacobinos que con los assasins del siglo XII”.



Un poco más adelante, Gray se sujeta del pasamanos entre Oriente y Occidente: “No han sido solamente los fascistas los que han creído que la violencia puede dar origen a una nueva sociedad. También lo creyeron Lenin y Bakunin, por lo que el islamismo radical podría ser denominado con igual motivo “islamoleninismo” o “islamoanarquismo”.



Gray afirma que los métodos de la violencia surgieron de la Ilustración. Y recuerda las debilidades de Lenin por los jacobinos y la Comuna de París. Sentencia: “Sin embargo la mejor forma de describir al islamismo radical sería ‘islamojacobinismo’”.