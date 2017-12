El Foro Shakespeare bajará el telón 35 años después

En la entrada del foro teatral que se ubica en la calle de Zamora 7, en la colonia Condesa, hay un reloj. Silencioso, marca −desde la noche del pasado jueves− una cuenta regresiva, bajo la cual se lee: “A la mierda el Shks". El juego de palabras alude a la forma en que los teatreros se desean suerte antes de un montaje. Pero esta cuenta no anticipa la entrada a ninguna escena; todo lo contrario: anuncia el final de la función. Una función que duró 35 años.



El telón del Foro Shakespeare caerá, para siempre, el 30 de septiembre de 2018. El espacio dirigido por Itari Marta cierra sus puertas ante la imposibilidad de que su administración adquiriera el inmueble donde se instaló este emblemático centro cultural de la colonia Condesa. En su lugar se construirá un proyecto

inmobiliario.



“Con este cierre se pierde un derecho: libertad de expresión, de libre tránsito, de libertad de protesta. Entonces, ¿a qué tenemos derecho?”, comparte con tristeza Itari Marta, quien ha estado al frente del sitio desde hace 16 años, cuando ella y el actor Bruno Bichir compraron la marca a Esther Grynberg, viuda del fundador del foro, Héctor Fuentes.



En sus inicios, jóvenes dramaturgos de la época como Ignacio Solares, Jesús González Dávila o Sabina Berman encontraron en estas tablas un lugar para difundir sus obras. La vocación de apoyar nuevos talentos permaneció. En meses recientes se han presentado obras de autores como Xavier Villanova, Mauricio Álvarez Lara y Roberto Manzano. El teatro también alojó el montaje de clásicos universales, obras infantiles, títulos experimentales y, recientemente, comedia de stand up. El sitio se convirtió además en sede de iniciativas artísticas con impacto social, como la creación de la Compañía de Teatro Penitenciario, en 2008.



“Espero que todo este esfuerzo haya valido la pena, que nos hagamos preguntas acerca de lo que tenemos. Un día vamos a querer ir a los manglares y no estarán. Hay que valorar y cuidar lo que tenemos, sea una reserva natural o un foro de teatro”, comenta la directora.



El espacio comienza el año de su despedida el 1 de enero, con Chéjov: una versión de El jardín de los cerezos, adaptada y dirigida por Angélica Rogel, que estará en cartelera, de lunes a domingo, hasta el miércoles 10. Le sigue Rotterdam, de Jon Brittain -que en 2015 fue considerada una de las puestas en escena más importantes del años en Londres-, bajo la dirección de Roberto Cavazos, y después La metáfora de las aves, una pieza basada en La gaviota, de Chéjov, escrita y dirigida por Eduardo Pavez Goye.



El 15 de febrero estrena la primera producción fuera de su sede, El bien de país, que dirige el neoyorquino Todd Fine en el Teatro Helénico. Será una muestra, dice Itari Marta, de que el Shakespeare no son sólo cuatro paredes. “Aunque el cierre es un duro golpe, pues 35 personas viven de los proyectos que aquí se generan y cada año se crean alrededor de 2 mil empleos indirectos”.