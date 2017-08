Escuchar los dos lados de la historia, clave para conflicto Israel-Palestina

Nir Baram es un escritor de Israel que realiza una fuerte crítica al proceso de paz entre Israel y Palestina. "Los dos lados creen que el territorio les pertenece. Cada uno tiene su versión y tienen que aprender a escuchar".



En entrevista con Adela Micha en el programa En EF y Por Adela, Baram habló de que, cuando era joven, era más optimista en cuanto al proceso de paz entre las dos partes del conflicto, pero ahora se ha vuelto más sensato ya que la solución aún se ve lejana.



"No he perdido la esperanza. Tengo un hijo de dos años y no le puedo transmitir esos pensamientos. Te vuelves más sensato, pero no pierdas la esperanza. Soy menos optimista. Antes creía que se podía resolver el conflicto con Palestina, pero ahora no creo que alguien del exterior venga a resolver el problema".



El escritor israelí considera que uno de los grandes problemas es que ninguno de los dos lados de la balanza quiere escuchar su historia. "La sociedad quiere que escuches su historia, pero las historias son diferentes. Debemos empezar con el relato completo para unir dos sociedades que no son tan diferentes a pesar de lo que cuentan".



"En ambas historias debemos incluir las dos partes. Cada uno tiene su versión y se quedan con ella. Ahí está el problema. Los judíos no creen que los palestinos pertenezcan a la misma tierra que ellos, y también sucede a la inversa. Cada uno tiene su versión y debe conjuntarse con la otra, deben aprender a escucharse mutuamente".



Aunado a ello, Baram hizo énfasis en que la falta de diálogo profundiza la situación. "La gente no se reúne lo suficiente. Palestinos no se reúnen con los judíos, sólo con soldados. Y a la inversa es igual. Los palestinos odian a sus autoridades por colaborar con Israel".



En cuanto al primer ministro de Israel, Baram cree que Benjamín Netanyahu "es un líder con talento, pero no tiene visión a futuro. Funciona bajo la propaganda del miedo y en eso es cercano a Trump. Odio, división, paranoia, comparten ese pensamiento. Incluso el muro en la frontera. Debemos olvidarnos de él, porque ha alcanzado el éxito por medio del odio".



En cuanto a la comparación entre Netanyahu y Donald Trump, el escritor de novelas como La sombra del mundo cree que el primero crea divisiones de odio en el presente, mientras que Trump lo hace en el futuro, como con la construcción del muro, del que todavía no tiene el apoyo suficiente pero ya dejó la idea en la sociedad de América del Norte y quizá del mundo entero.

