Diversidad: tres discos de pop clásico y rock de vanguardia

Un poco de R&B, soul, rock y mucho pop

El título del disco es engañoso, ya que con excepción de Somewhere Over the Rainbow, de El mago de Oz, las canciones elegidas aparecieron en películas años después de haber sido grabadas.



Por ello, el CD se percibe más como una colección de oldies con notables arreglos, interpretadas de manera impecable por Bolton, quien aún conserva la potencia de su voz.



TÍTULO: Songs of Cinema

INTÉRPRETE: Michael Bolton

SELLO: Frontiers Records

PRECIO: $157