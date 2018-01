Diversidad, humor y futbol en el cine judío actual

El conflicto árabe-israelí tiene 97 años sin solución. La historia de acuerdos fallidos llega a su fin en un juego de futbol. Sin revancha de por medio, el juego del hombre es el recurso final para establecer definitivamente quién se queda con los territorios y quién debe buscar una nueva patria. Ese es el argumento del falso documental, Guerra en la cancha, del director Eyal Halfon, que se presentará dentro de la selección oficial de la XV edición del Festival Internacional de Cine Judío en México.



Además de conflictos políticos, la diversidad y el humor son los tópicos que marcan las películas que se exhibirán del 26 de enero al 15 de febrero. A la selección de este año, la precede su presentación en varios festivales internacionales. En total son siete cintas que se exhibirán en varios cines de la CDMX, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Querétaro y Tijuana.



“El humor es la constante de las películas, desde ese punto de vista es más fácil abordar cualquier tema. La comedia es una válvula de escape para los conflictos políticos, sociales y económicos que atañen a todo el mundo”, explica Isidoro Hamui, director del Festival Internacional de Cine Judío en México.







Hamui asegura que los temas de esta edición son universales, pese a que la mayoría de las cintas se sitúan en Jerusalén, los conflictos podrían sucederse en todo el orbe.



“La conexión del público mexicano es sólida con estas historias, se comparte humor, a ambos pueblos les gusta reírse de sus tragedias”, agrega Hamui.



Un plus de esta edición es la presentación de óperas primas del guionista y director de series de televisión famosas, tal es el caso de Armonía, dirigida por Ori Sivan, director de la serie In Treatment.



El filme es una adaptación del pasaje de la Biblia en el que Abraham y Sara no pueden tener hijos, pero reciben la propuesta de una amiga que se ofrece a ayudarles. Obtuvo el premio a la Mejor Fotografía del Festival Internacional de Cine de Israel, en 2016 y el Premio de la Audiencia en el Festival de Cine Israelí de Francia el año pasado.







También se presentará, El repostero de Berlín, segundo largometraje de Ofir Raul Graizer, en el que tras la muerte de su amado, un panadero alemán viaja a Israel en donde conoce a la viuda de su ex pareja.







La Selección Oficial se presentará en exclusiva en 15 salas de Arte Cinépolis del país y en la Cineteca Nacional. Después continuarán su exhibición en universidades y circuitos culturales. En el Museo Memoria y Tolerancia de la CDMX habrá tres proyecciones especiales.