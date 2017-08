Directoras estrenan óperas primas en XXI Tour de Cine Francés

La presencia femenina detrás de cámaras se hará presente en el Tour de Cine Francés de este año con las óperas primas de Ann Gäelle y Sophie Reine.



En la presentación de la edición 2017, Aurélie Dupine, vocera del evento, comentó en entrevista que "hay dos películas dirigidas por mujeres y que además son óperas primas, que no es cosa fácil".



La cinta de Gäelle, Aún más bella (De plus belle), protagonizada por Florence Foresti y Mathieu Kassovitz, relata la historia de Lucie, una mujer que trata de reconstruirse a sí misma después de una batalla contra un cáncer de seno.





Dupine señaló que esta cinta planeta una visión muy femenina, puesto que incluso cuenta con un personaje que tiene una escuela para mujeres en las que éstas aprenden a través del burlesque y del

striptease, a conocer su cuerpo.



La segunda directora en esta edición es Sophie Reine, quien también marca su debut en la pantalla grande y en el Festival de Cine Francés con Una familia peculiar (Cigarettes et chocolat chaud); protagonizada ´por Gustave Kervern, Camille Cottin y Heloïse Dugas, es la historia de un padre soltero que tiene que hacerse cargo de sus hijas de 13 y 9 años de edad.



Dupine enfatizó que esta cineasta gala presenta una comedia donde la madre está ausente, no está en el panorama y quien está a cargo es el padre, entonces es una mujer dirigiendo un gran papel de hombre.





La vocera del evento de este año puntualizó que a través de estas cintas, una sobre una mujer y otra sobre un hombre con dos hijas no está limitada a una cuestión de género; "significa que el autor o cineasta sea mujer o sea hombre, cuando tiene algo que contar, no está atenido solamente a los límites de su género."



Tanto la visión de Gale como de Reine, reiteró, se complementan totalmente, puesto que ambas son reflejos de la gente que vive en Francia. "Siempre nos hemos ido hacia lo realista con un toque de locura, de fantasía, pero nos interesa la gente en el cine francés y esas dos mujeres lo comprueban.



Para las realizadoras francesas, dijo, las cosas están empezando a cambiar, puesto que el hecho de que tanto Gäelle como Reine hayan podido debutar con un elenco de actores famosos y que la gente les haya brindado su confianza, "me parece increíble y una muy buena señal".



Sobre los retos que enfrentan las cineastas en el país galo, Dupine indicó que al igual que en otros países, éstas se enfrentan al llamado 'techo de cristal' "que parece que no existe pero que es un poco topar con este techo cuando eres mujer y tratas de avanzar, como en muchos de los ámbitos."



Asimismo, destacó el hecho que al igual que el cine de otros países, éste aún no tiene suficientes mujeres participando en los rodajes, "sobre todo en puestos técnicos; hay menos mujeres fotógrafas o directoras, son más actrices, maquillistas, vestuaristas".



Durante el evento, la también realizadora Alexandra Castellanos fue la ganadora de La Palmita por el cortometraje Poliangular



Alexandra Castellanos con su cortometraje "Poliangular" es la ganadora del premio #LaPalmita. ¡AGRADECEMOS AL @imcine por el apoyo! pic.twitter.com/VfUoBPINWS — Tour de Cine Francés (@tourcinefrances) 29 de agosto de 2017 ​



La edición 2017 del Tour de Cine Francés, que será llevada a cabo del 8 de septiembre al 19 de octubre, comprenderá siete películas francesas: Aún más bella, El reencuentro, Frantz, Los ex, Paso a paso, Una familia peculiar y El viñedo que nos une, así como 25 cortometrajes mexicanos.



Éstos serán exhibidos en 74 ciudades del país en 129 complejos de Cinépolis a través de sus Salas de Arte.