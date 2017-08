Detienen a cuatro por filtrar episodio de 'Game of Thrones'

La aplicación de HBO GO ha tenido fallas durante la transmisión de 'Game of Thrones'. Especial

Un socio de distribución en India del canal de cable estadounidense HBO dijo que la policía podría haber identificado la fuente de una filtración que condujo a que un episodio de la popular serie Game of Thrones (Juego de Tronos) fuera publicado en línea antes de su fecha de emisión oficial.



Las agencias policiales informaron a Star India que cuatro personas asociadas con su proveedor de tecnología fueron arrestadas en el caso, informó la compañía en un comunicado. El proveedor, Tecnologías Prime Focus, no pudo ser contactado de inmediato en horas no laborales para que comentara.



HBO, de Time Warner, informó sobre la filtración a principios de este mes, mientras investigaba un ciberataque no relacionado en sus propios sistemas informáticos.



Los incidentes forman parte de una creciente tendencia asumida por ciberdelincuentes que apuntan a los estudios de Hollywood y exigen un rescate a cambio de mantener su propiedad intelectual fuera de Internet.



"Esta es la primera vez en la historia de Star India que un incidente de esta naturaleza ha ocurrido", dijo la compañía, propiedad de 21st Century Fox.