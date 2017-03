Dennis Lawrence, el líder natural

El gol más importante en la historia del futbol de Trinidad y Tobago fue anotado en Manama, Bahréin, a más de 11 mil 600 kilómetros de Puerto España, capital de la isla caribeña. Al minuto 49, en el partido de vuelta del repechaje entre la AFC y la Concacaf para el Mundial de Alemania 2006, Dennis Lawrence remató de cabeza un tiro de esquina que le dio la victoria a su Selección por 1-0 (2-1, global) sobre el representativo asiático y su primera –y única- clasificación a la justa internacional.



Siete meses después, el zaguero fue fundamental para que la escuadra trinitaria consiguiera un sorpresivo empate sin anotaciones ante Suecia -que contaba en el ataque con Zlatan Ibrahimovic y Henrik Larsson- en su debut en la Copa del Mundo. También fue clave para limitar a Inglaterra y Paraguay a dos anotaciones en sus dos siguientes encuentros de la fase de grupos del certamen. En los tres disputó los 90 minutos.



“La primera impresión que da Dennis es que es un tipo fuerte, rudo, pero cuando hablas con él es muy respetuoso. Con el paso de las convocatorias me di cuenta que era un líder natural. Además era un tipo culto y con unos modales impecables. Era el jugador que todo entrenador le gustaría tener dentro de la cancha, porque siempre ordenaba al equipo”, explica Francisco Maturana, estratega colombiano que dirigió a Trinidad y Tobago entre 2008 y 2009.

Lawrence emigró de su país al futbol europeo en el 2000, cuando llegó al Wrexham de Gales, en el que fue premiado como el Jugador Más Valioso en la temporada 2003-04 y con el que ganó dos titulos. En 2006 fue contratado por el Swansea City, en el que jugó las siguientes tres campañas. En 2009 regresó a su país, en donde fichó por el San Juan Jabloteh, club en el que se retiró de las canchas un año después.

PERFIL Fecha y lugar de nacimiento: 1 de agosto de 1974, Morvant, Trinidad y Tobago

Mundiales: 1 (Alemania 2006, fase de grupos)

Debut: 1992



COMO ENTRENADOR

Equipos: 3 (Asistente en el Wigan y el Everton, y entrenador con Trinidad y Tobago)

Debut: 2017

En 2010 se convirtió en asistente técnico del español Roberto Martínez, quien en aquella época dirigía al Wigan, de la Premier League, con el que ganó la FA Cup en 2013. Cuando el ibérico se fue al Everton ese mismo año, Lawrence lo acompañó. El 30 de enero de 2017 el ex futbolista fue elegido para hacerse cargo de la Selección trinitaria. El viernes pasado debutó como responsable del banquillo con una victoria, al vencer 1-0 a Panamá, resultado con el que el cuadro caribeño sumó sus primeros tres puntos en el hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018.



“Lawrence le dio equilibrio defensivo a la Selección trinitaria, lo que siempre fue uno de sus conceptos como jugador. Es una tarea meritoria, porque la naturaleza del jugador de ese país es atacar y eso provoca que estén mal parados en defensa. Contra Panamá la defensiva no desatendió sus marcas y eso permitió que salieran victoriosos. Da la impresión de que su liderazgo de jugador lo transportó a la dirección técnica”, señala Maturana.



De los 23 convocados para el Mundial de Alemania 2006, sólo dos se mantienen con el representativo caribeño que hoy enfrentará a México en Puerto España. Uno es el delantero Kenwyne Jones, del Atlanta United, y el otro el mediocampista Carlos Edwards, quien no pertenece a ningún club actualmente.



“Que tenga ex compañeros que se mantengan en el equipo hará más sencillo que sus instrucciones sean comprendidas por el resto de la plantilla, y más cuando tiene poco tiempo que asumió el cargo. Además, es una figura de respeto, no sólo por sus más de dos metros de estatura, sino porque fue un jugador muy importante para el equipo y seguramente los más jóvenes crecieron viéndolo como un referente”, agrega el también ex técnico de la Selección de Colombia.



DÍA DE CARNAVAL

En eliminatoria mundialista, Trinidad y Tobago suma 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas ante México. A pesar de ello, cuando la Selección caribeña disputa sus partidos como local en el estadio Hasely Crawford, según Maturana, los aficionados tocan música antes, durante y después, además de que algunos bailan y otros preparan alimentos típicos afuera del inmueble.



“Es una fiesta sin drama, no es como en otras partes del mundo que el resultado puede producir brotes violentos. En Puerto España no importa quien gane, sino disfrutar de la fiesta del futbol. El balompié pelea con el cricket para ser el deporte número uno de la nación y es complicado que llegue a ganar, porque Trinidad tuvo a Brian Lara, el ‘Maradona’ de esa disciplina. Ese es un factor para que no sean tan apasionados cuando juega su Selección”, menciona el estratega sudamericano.