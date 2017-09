Del Potro se enfrentará a Nadal tras derrotar a Federer en Abierto de EU

No habrá un duelo inédito entre Roger Federer y Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos. El argentino Juan Martín del Potro le causó una nueva desazón al astro suizo en Flushing Meadows.



Del Potro se impuso a Federer este miércoles por 7-5, 6-3, 7-6 (8), 6-4 para instalarse en las semifinales del único certamen del Grand Slam que ha ganado en una carrera plagada de lesiones.



“Creo que he jugado mi mejor partido del torneo, hice todo bien”, destacó Del Potro, en la entrevista sobre la cancha del estadio Arthur Ashe, mientras el público coreaba su nombre.



El cántico se transformó en una ovación atronadora cuando el tandilense, previo permiso del conductor de la TV, dirigió unas palabras en español.



“La verdad es que están haciendo un torneo espectacular, ustedes, todos ustedes, Latinoamérica”, dijo. “Les agradezco de corazón porque me ayuda mucho la alegría que me mandan desde la tribuna”.



Aquella coronación en 2009 llegó mediante otra campanada ante Federer, entonces en la final. Ahora, le cortó a la leyenda una racha de 18 victorias consecutivas en encuentros del Grand Slam.



Rafael Nadal sí hizo su parte para anclar en la ronda de los cuatro mejores. Apabulló en tres sets al adolescente Andrey Rublev.





1



El español despachó a Rublev con parciales de 6-1, 6-2, 6-2 en poco más de 90 minutos, y se medirá a Del Potro.



Nadal y Federer, protagonistas de una rivalidad épica en el tenis y dueños de la mayor cantidad de títulos de Grand Slam, jamás se han enfrentado en el Abierto de Estados Unidos. Esta fue la sexta ocasión que estuvieron a ley de un triunfo cada uno para toparse en el último major de la temporada.



“Si es Roger Federer, desde luego que me emociona jugar ese partido, y claro que es especial para mí jugar contra él aquí en Nueva York por primera vez en nuestra carrera”, dijo el español. “Es algo un poco raro que jamás hayamos jugado aquí, porque nos hemos enfrentado muchas veces en todos los torneos importantes alrededor del mundo”.



Del Potro acabó con las conjetura de ese posible encuentro. En la otra semifinal, el español Pablo Carreño Busta chocará contra el sudafricano Kevin Anderson.