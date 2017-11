¿De viaje? Tres discos para la carretera

El dueto más vendedor de la historia



Esta recopilación demuestra las virtudes de la consistencia, ya que los temas que se incluyen se encuentran entre los mejores sencillos de su tiempo. El dueto fue muy versátil, pero destacó sus adictivas creaciones soul-pop, que lo disparó a la cima de las listas de éxitos de todos los tiempos.



TÍTULO: The Very Best

AUTOR: Daryl Hall & John Oates

SELLO: RCA

PRECIO: 460 pesos