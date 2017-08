De progresivo: tres discos para ponerte de buenas

De película



Pharrell Williams regresa con ocho temas para el soundtrack de la película Mi Villano Favorito 3, que van del soul al rock and roll, pasando por el funk, el hip hop, el góspel y un poco de jazz. Acorde a la imagen y actitud del villano Balthazar, se incluyen éxitos de los 80 como Bad, Take On Me, Into The Groove y 99 Luftballons en sus versiones originales.



TÍTULO: Despicable Me 3 Original Motion Picture Soundtrack

AUTOR: Varios Artistas

SELLO: Columbia

PRECIO: $113