'De muro a muro', el cuestionamiento hacia Trump

El coloquio Los acosos a la civilización. De muro a muro, se propone cuestionar las políticas internacionales ante las acciones del gobierno de Donald Trump y el triunfo de alas conservadoras en Europa, a partir de discursos de odio.



“La comunidad global ha llegado a cuestionarse si estamos ante el fin de una era marcada de manera simbólica por dos muros: el de Berlín, derribado en 1989 y el que hoy se pretende construir en la frontera entre Estados Unidos y México”, explica un texto de presentación del ciclo, que se realizará en el Centro Cultural Universitario del 15 al 23 de noviembre y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 25 al 27.



Previo a la apertura del coloquio, cinco de los seis participantes en la sesión inaugural: “Un gran debate del Proyecto Origins: cambio climático, consecuencias ambientales y sociales para México y el mundo, expusieron sus puntos de vista.



El lingüista, filósofo, científico e historiador estadounidense Noam Chomsky se refirió a las “tristes amenazas” que acarrea el cambio climático. “Lo captó muy bien Adam Smith, el fundador del

capitalismo moderno, que vio cómo el ascenso del capitalismo se basa en una máxima vil de los amos de la economía: ´todo para nosotros y para ellos nada´”.



En ese sentido, el cosmólogo y físico Lawrence Krauss, director del Proyecto Origins de la Universidad de Arizona, destacó la importancia de realizar el coloquio en México, “el vecino del único país que oficialmente ha negado el cambio climático”. Las implicaciones del calentamiento global no solo son científicas o ambientales, sino sociales, económicas y culturales, advirtió el especialista.





“México podría verse mucho más afectado que Estados Unidos por el cambio climático, porque es un país agrícola. Sin embargo, el muro no va a poder parar sus efectos, como las sequías, las inundaciones, el aumento en la temperatura; esto se confirma en un par de informes en los que se especifica que en un lapso de 30 a 40 años, seis millones de personas de México, el Caribe y otros países más al sur, van a querer migrar a Estados Unidos. El muro representa lo que se está

ignorando, incluso el Departamento de Defensa ya ha reconocido al cambio climático como un tema de seguridad”.



A propósito del cambio climático, Noam Chomsky reflexiona: “empresas como Exxon, ocupadas en lucrar, no se están dando cuenta de que están destruyendo la vida de sus nietos. A nivel institucional, el sistema está previsto para autodestruirse; el capitalismo ha sido impuesto a la fuerza, controla la manera en la que las sociedades se organizan, nuestras actitudes frente al trabajo, cómo se organizan las comunidades y cómo interactuamos con la naturaleza”.



Para la bióloga y diplomática mexicana Alicia Bárcena, la solución necesita de la acción colectiva y sobre todo de la acción de quienes han causado este problema, “que son justamente las corporaciones, los más ricos, los que se han desarrollado a partir de la economía de la energía fósily que están imponiendo consecuencias que pueden ser irreversibles en continentes como el nuestro, que apenas emite 12 por ciento de gases de efecto invernadero y vamos a ser muy

afectados, como ya lo vimos hace poco en el caso de Barbuda”.



El problema es tal, que ya no son solo los gobiernos, sino la sociedad organizada que va a poder enfrentarlos, concluye. “Somos la primera generación que tiene la mayor cantidad de información para resolver el tema del cambio climático y estos problemas globales, pero también somos la última que puede hacerlo”.