De lo mejor: 3 discos excepcionales 

TÍTULO: Crime of the Century

AUTOR: Supertramp

SELLO: A&M Records

PRECIO: $574



Primera incursión al top 40

Esta obra maestra de 1974 presenta a la banda en la cima de su creatividad, con una fusión que va del rock progresivo al pop, pasando por el rock directo y algo que ayudaron a inventar: el art rock. Las canciones son de una naturaleza sofisticada, con arreglos complejos que realmente resuenan en temas como Dreamer, Hide in your shell y School.