¡De Iztapalapa para el mundo! Los Ángeles Azules van a Coachella 2018

La edición 2018 de Coachella se llevará a cabo del 13 al 23 de abril de 2018 y uno de los invitados al festival serán Los Ángeles Azules, banda originaria de la delegación Iztapalapa que también se ha presentado en el Vive Latino y el Ángel de la Independencia.



La cuenta de Twitter del festival difundió el cartel de la edición 2018 de Coachella, en donde destacan The Weeknd, Beyoncé, Eminem, The War on Drugs, Post Malone, entre otros.



De acuerdo con el cartel oficial, Los Ángeles Azules se presentarán el viernes 13 o 20 de abril, días en los que se presentarán otras bandas y artistas como The Weeknd, St. Vincent, The War On Drugs, Deorro, Jamiroquai, Kygo, SZA, y varios más.



Los Ángeles Azules tienen actividad constante desde hace más de 30 años, cuando la familia Mejía Avante fundó el grupo en 1983.



Otras bandas mexicanas que se han presentado en el festival Coachella -que se lleva a cabo en Indio, California- son Café Tacvba (tres veces, la última en 2015), Caifanes, Molotov, Nortec Collective Bostich+Fussible, Kinky, Julieta Venegas, Hello Seahorse!, Austin TV, entre otros.



En 2013, la agrupación 3Ball MTY se presentó en el escenario de Coachella, luego de su despegue gracias a la canción 'Inténtalo', la cual se propagó por el norte de México para después llegar a todo el país e incluso Estados Unidos.