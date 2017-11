De 140 a 1,700 pesos y contando, así se ha encarecido el Vive Latino

A 20 años de su primera edición, el Vive Latino no ha parado de crecer, al contar con la presencia de artistas de mayor renombre, como en esta edición, que contará con la participación de Morrissey y Queens of the Stone Age.



Pero así como ha crecido su popularidad y el cartel, también se han elevado los precios. Lejos quedaron aquellos primeros años del festival en que los boletos costaban menos de 200 pesos, a principios de la década del 2000.



Para la edición número 19, que coincidirá con los 20 años del festival, los boletos disponibles cuestan 850 pesos para cada día (mil 700 pesos por el abono general de dos días en fase 3), pero podrían seguir elevándose.



Desde el primer Vive Latino, celebrado en noviembre de 1998, la inflación general acumulada en el país ha sido de 149.38 por ciento, según datos del Inegi. Ese mismo instituto documenta desde 2003 la inflación del rubro otras diversiones, donde se contemplan eventos como los conciertos, que corresponde a 78.63 por ciento.



Visto así, el precio del boleto, tomando como referencia el valor en 2003, habría pasado de 250 pesos a 446.60 pesos en línea con la inflación, menos del doble de su precio de entonces.



Apenas el lunes, antes de presentar el cartel, se lanzó una venta especial que ofreció los boletos a mil 363 pesos, mismos que se agotaron en cuestión de horas.



Y luego, la tarde de este martes, tras el anuncio de las bandas participantes, la fase 2 de ventas, donde los boletos se vendieron a mil 450 pesos, se agotó en cosa de horas. Así que si quieres ir al festival, aún están disponibles boletos de la fase 3, que se venden en mil 700 pesos (más cargos si los compras en línea).



Aquí te presentamos un recorrido por los precios del Vive Latino en sus 20 años de existencia: