Daniel Craig volverá como James Bond... por última vez

El actor británico Daniel Craig, que alguna vez dijo que prefería "cortarse las venas" antes que encarnar otra vez a James Bond, confirmó que lo haría de nuevo antes de decir adiós para siempre al espía más elegante del planeta.



"Es verdad que he sido muy evasivo sobre esto", reconoció el actor de 49 años durante el programa de televisión del estadounidense Stephen Colbert, The Late Show, la noche de este martes.



"He estado haciendo entrevistas todo el día y la gente me ha estado preguntando y creo que he sido bastante evasivo, pero sentí que tenía que decir la verdad, y te la diré a ti", dijo Craig al famoso conductor del canal CBS cuando le preguntó si haría el papel.



"Sí", continuó con una sonrisa enorme en su rostro.



El New York Times informó a finales de julio que el británico, el séptimo 007, había aceptado actuar por última vez en la exitosa saga, pero ni el actor ni el estudio lo habían confirmado.







La compañía británica Eon Productions, que produce las películas de la jugosa saga, anunció que la vigésima quinta entrega de las tribulaciones del célebre agente del MI6 se estrenaría el 8 de noviembre de 2019, pero sin referirse al reparto.



La llegada de Daniel Craig en 2006 al papel de 007 coincidió con un aumento de la popularidad de la saga, que superó por primera vez los mil millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo con Skyfall, lanzada en 2012.



Aunque no resultó tan exitosa, la siguiente entrega, Spectre (2015), reportó 880 millones de dólares, según el sitio especializado Box Office Mojo.



Daniel Craig había dado a entender a menudo que ya no deseaba interpretar al agente del MI6. "Preferiría romper este cristal y cortarme las venas", declaró antes del estreno de Spectrum, aunque aclarando que era lo que sentía en ese momento y no necesariamente una decisión final.



"Si hiciera otro Bond, sería sólo por dinero", confesó en una entrevista con la revista Time Out London.



Varios nombres habían circulando para tomar el relevo de Craig, incluyendo los de los actores británicos Tom Hiddleston e Idris Elba.