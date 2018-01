Daniel Aceves: de medallista a funcionario

La cuarta cirugía en la rodilla izquierda fue el anticipo de lo que venía. La misma dolencia que le impidió asistir a sus segundos Juegos Olímpicos, en Seúl 1988, le obligaba a retirarse, con apenas 25 años. Lo tenía claro: su vida no podía depender de recuerdos –como la medalla de plata que ganó en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984– y sí de proyectos.



Alternó su licenciatura en Derecho en la Universidad del Golfo con el cargo de representante de la Asamblea del Distrito Federal. Fue el primer ex medallista que tuvo un cargo como servidor público y también –asegura– el despertar de su pasión en ese campo. Ahora, 30 años después, se mantiene en el gobierno, pero como director de Prospera, el programa que lucha contra la pobreza extrema del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.



___¿Cómo se maneja mentalmente ganar una medalla a los 19 años?

___La cultura del esfuerzo es fundamental. Mi familia siempre me inculcó a trabajar desde muy joven. A los 11 años vendí libros en la colonia Guerrero. Por eso cuando gané la presea olímpica no perdí el piso. Sentía que debía entrenar y estudiar más para conseguir mis objetivos deportivos y profesionales. Ahí se fortaleció mi mentalidad.



___¿El retiro del alto rendimiento es un problema para los medallistas?

___Se convierte en un problema cuando no hubo una planificación de lo que querían hacer cuando se retiraran de sus respectivas disciplinas. Actualmente muchos deportistas mexicanos alternan su disciplina con una carrera universitaria, mientras que otros se convierten en dirigentes deportivos para tratarle de devolverle algo a su deporte. No lo veo mal, siempre y cuando cuenten con la preparación adecuada.



___¿Por qué nunca ha presidido la Federación de lucha?

___Las federaciones deportivas son la luz y la sombra del deporte mexicano. Nunca he querido el puesto porque en los últimos 20 años hubo un cacicazgo en la presidencia, con el que nunca estuve de acuerdo. Actualmente ya no lo hay, pero no tengo la vocación de ser federativo, pese a que cuento con la experiencia de presidir otros organismos.



Aceves actualmente promueve el programa El Deporte y la Cultura Física, una Política Pública Transversal. Coadyuvante para la Superación de la Pobreza. Afirma que el objetivo de este proyecto es impulsar la actividad física y que sirva, también, para reducir algunos gastos del sector salud.



___¿Cómo pondrá en marcha este programa?

___Necesitamos el apoyo gubernamental y del sector privado. Lo presentaremos en el Consejo Coordinador Empresarial el 31 de enero, en el que buscamos que a través de la Coparmex se integre un consejo consultivo del deporte en el que estén involucrados ambos sectores. Queremos que los empresarios, políticos y la población en general sepan que la actividad física es una inversión. Actualmente se destinan 85 millones de pesos para controlar la diabetes. Si la décima parte de ese dinero se le inyectara al deporte, en unos años no se necesitaría tanto dinero para atender esa enfermedad, porque no habría tantos enfermos. Los medallistas olímpicos tenemos la obligación de ayudar lo más que podamos a la sociedad, porque somos un ejemplo. Esta es una forma de hacerlo desde mi trinchera.



___¿Cómo puede ayudar el resto de los medallistas?

___No podemos tener el impacto que tienen los proyectos gubernamentales o privados, pero no significa que no podamos cambiar la vida a algunas personas. Los integrantes de la Asociación de Medallistas Olímpicos acudimos, por ejemplo, a casas hogar. Ahí les platicamos nuestras historias a los niños. La mayoría de nosotros no tuvimos las cosas fáciles y tratamos de lograr una empatía con ellos para que puedan cambiar su destino pese a sus circunstancias.



___El uno por ciento de las tarifas celulares en Argentina se destina al deporte. ¿México necesita una política similar?

___Sería una buena idea porque los sectores públicos y privados estarían involucrados. Argentina no es la única nación que tiene ese tipo de estrategia. En Colombia un porcentaje de las ganancias de los pronósticos deportivos van destinados al deporte en todos los niveles.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 –que se celebrarán en Barranquilla– seguramente se observarán los primeros avances de este programa. No sería raro que terminaran en el primer lugar del medallero.