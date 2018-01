Dan último adiós a Dolores O'Riordan

La vocalista del grupo The Cranberries Dolores O'Riordan fue sepultada en un funeral privado en su ciudad natal este martes, donde fue recordada como alguien que rescataba a personas de "la oscuridad de la depresión".



O'Riordan, de 46 años y cuya reconocible y potente voz irlandesa contribuyó al rápido ascenso de The Cranberries a comienzos de la década de 1990, fue hallada muerta en un hotel de Londres la semana pasada durante un viaje para realizar grabaciones antes de una gira planeada. Aún no se ha establecido la causa de muerte.



Su madre, sus tres hijos y sus compañeros en el grupo Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler asistieron al funeral en la iglesia Saint Ailbe, en la pequeña ciudad rural de Ballybricken, en el condado de Limerick, en el sudoeste de Irlanda.





"No hay palabras adecuadas para describir a Dolores ni para manifestar en forma precisa la influencia para bien que ha tenido a través de los años", dijo a los dolientes Canon Liam McNamara, un amigo de la familia que conoció a O'Riordan cuando ella era adolescente.



"La cantidad de personas a las que rescató de la oscuridad de la depresión es imposible de contar, Dolores tenía un respeto único por la gente".



Velas iluminaban las calles de Ballybricken el lunes por la noche cuando su féretro fue llevado a la iglesia donde McNamara dijo que ella una vez cantó y tocó teclados en el coro local.



McNamara recordó la primera vez que conoció a Dolores, y aseguró a los presentes que el recuerdo está "indeleblemente escrito en mi mente".



"Ahí está ella, sentada en el teclado, tocando y cantando con el coro en esta linda iglesia de Saint Ailbe", citó una nota de la BBC.



La misa comenzó con una grabación de la canción Ave Maria cantada por O'Riordan y el difunto tenor italiano Luciano Pavarotti. En el altar fueron colocados una guitarra y un disco de platino, símbolos de una carrera musical en que The Cranberries vendieron más de 40 millones de álbumes, sólo superados en Irlanda por el grupo U2.



Al servicio asistieron Ali Hewson, esposa de Bono, líder de U2 y el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, quien presentó sus condolencias a la familia de O'Riordan y describió la muerte de ésta como "profundamente triste para alguien tan joven".



La vocalista de The Cranberries será enterrada al lado de su padre, Terrence, en el cementerio Caherelly de esa comunidad.



O'Riordan, cuyos éxitos con The Cranberries como Linger y Zombie la catapultaron a la fama cuando era una tímida chica de 22 años, fue la "voz de su generación", dijo la semana el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.