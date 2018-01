Remedios para curar la cruda... ¿Realmente funcionan?

Desde tomar más alcohol hasta comer algo con grasa, beber Gatorade o ponerte hacer ejercicio. ¿Cuántos remedios conoces para aliviar la cruda?



Lamentamos informarte que no existe la cura perfecta. El doctor Ed Boyer, un toxicólogo médico del Hospital Brigham and Women's de Boston, indica que hay varias teorías sobre lo que causa la resaca, algunos hablan de un desequilibrio electrolítico y otros de una acumulación de subproductos del alcohol, aunque no hay certeza al respecto por lo que tampoco hay una buena cura.



Mientras que el Dr. David Aizenberg, profesor asociado de medicina clínica de Penn Medicine, señaló a Time, que lo que sí se sabe es que las resacas afectan a casi todos los órganos en el cuerpo, desde el tracto gastrointestinal hasta el cerebro y el corazón.



Así que no existe una "cura mágica en la que un remedio elimine todos los síntomas de la resaca", señala. Aquí te decimos cuáles remedios pueden mejorar algunos de los síntomas y cuáles no tanto.



Tomar agua

Beber agua podrá ayudarte a reducir la deshidratación, así como los dolores de cabeza y mareos, debido a que el consumo excesivo de alcohol libera los niveles de hormona antidiurética del cuerpo, que generalmente regulan el equilibrio hídrico.



"Es por eso que mucha gente orina mucho cuando está bebiendo porque ese sistema regulador se está volviendo loco", explica Aizenberg.



Tomar Pedialyte o Gaterode​

Aunque puedes reducir síntomas como náuseas, vómitos y deshidratación, el Pedialyte no es diferente de otras bebidas ricas en electrolitos, que ayudan a tu cuerpo a recuperar nutrientes perdidos como calcio, potasio y sodio, dice Aizenberg.



"No hay magia sobre Pedialyte. Son los electrolitos que potencialmente se perdieron durante y después del período de consumo de alcohol", indica.



Y el Gatorade, que también contiene electrolitos, probablemente haga lo mismo, aunque es recomendable diluirlo en agua ya que tiene un alto contenido de azúcar.



Hacer ejercicio​

Sudar puede hacer que te sientas mejor, dice el doctor Boyer, simplemente porque estás haciendo algo, pero Aizenberg señala que la coordinación, el pensamiento de alto nivel y otros procesos clave no están bien cuando tienes resaca, así que debes tener cuidado si decides hacer ejercicio.



Comer algo grasoso​

Contrario a lo que se piensa, la comida grasosa no cubre el alcohol, pero podría ayudarte a sentirte mejor ya que cuando comes alivias las náuseas y el vómito, aunque sería mejor una comida sana ya que el estómago está irritado y necesita algo que le cause menos reflujo.



Suero intravenoso

Aunque algunas personas creen que esto podría hacerlas sentir mejor rápidamente, no es seguro que esto sea así, además de que este método requiere de más dinero.



Tomar más alcohol

Si crees que un cóctel puede hacerte sentir mejor, en realidad puede tratarse de un signo de adicción de acuerdo con Aizenberg.

"Algunas personas dicen que los hace sentir mejor, pero si ese es el caso, podría haber un poco de abstinencia real de alcohol", señala.



El ginseng rojo

Investigaciones demuestran que el ginseng rojo, una raíz originaria de Corea, puede eliminar los subproductos del alcohol en la sangre, aunque Aizenberg dice que no está claro qué significa eso para los síntomas de la resaca.



Analgésicos

Estos medicamentos, como el ibuprofeno, solo duran de cuatro a seis horas, así que es probable que su efecto termine antes de que despiertes y que, además, puedas empeorar el reflujo.



Sin embargo, siempre tendrás el mejor método para prevenir la resaca, beber con moderación.