¿Cuánto se gastó en el Draft de la Liga MX?

Tras más de 17 horas de negociaciones, concluyó el Régimen de Transferencias de la Liga MX. En total se realizaron 79 operaciones con un monto de 683 millones 320 mil pesos.



El presidente de la Liga Mx indicó en conferencia de prensa que pese a que este año hubo más operaciones, la cantidad de dinero que se manejó fue menor. La cifra llama la atención comparándola con los 956 millones de pesos que se manejaron en el Draft de 2016, pese a que se realizaron seis operaciones más, según cifras de la Liga MX.



"Hay una diferencia de seis operaciones con respecto al mismo periodo de la temporada anterior que fueron 985 millones de pesos”, dijo Bonilla a medios.



Esto se deriva principalmente de que del total de operaciones, únicamente 16 fueron compras definitivas y el resto fueron transferencias temporales, como préstamos.

1



Por ejemplo, el recién ascendido Lobos BUAP realizó 14 movimientos, todos de carácter temporal. El Club América, junto con la incorporación de Miguel Herrera como entrenador, únicamente pudo cerrar la compra de Guido Rodríguez, ex jugador de Xolos de Tijuana. Las cifras de la operación no fueron reveladas.



Por su parte el campeón, Chivas de Guadalajara, no tuvo ninguna alta durante el periodo de transferencias, y por el contrario prestó a José Antonio Rodríguez a Xolos, David Toledo a Puebla y Nestor Calderón quien no renovó su préstamo y que fue vendido por Santos a Pumas.



Ernesto Campos, autor del libro El Trotaestadios, considera que la contratación más importante, derivado del funcionamiento del futbolista y del contexto, es la llegada de Avilés Hurtado al club Monterrey. Hurtado, se rumoraba que jugaría para el Club América, pero finalmente fueron los Rayados quienes se hicieron de los servicios del delantero colombiano que anotó 8 goles para Tijuana el torneo anterior.



Otro factor que Campos considera importante, es el monto de la transacción.



“Avilés (Hurtado) por el puro costo es importante, creo que anduvo por los 10 millones de dólares. Irreal para esta Liga”, dijo a El Financiero.

1



Otra operación importante en opinión de Ernesto Campos es la venta de Edson Puch a Pachuca, proveniente de Necaxa.



“Puch es relevante porque él solo era el Necaxa, él y 10 más. En Pachuca tendrá compañeros de alto nivel, y jugará el Mundial de Clubes”, dijo.



Otro club cuyas transacciones cobraron relevancia por la cantidad de aficionados con los que cuenta son los Pumas. Los Universitarios adquirieron a el ecuatoriano Joffre Guerrón y al argentino Mauro Formica, que eran propiedad de Cruz Azul. Además, renovaron el contrato del español Abraham González y llevaron de vuelta a sus filas a David Cabrera, canterano de la institución.



DEUDAS ‘ELIMINAN’ A JAGUARES

​

En conferencia de prensa posterior al Draft, el presidente de la Liga Mx Enrique Bonilla dijo que Jaguares de Chiapas dejará de participar en los torneos de la Liga Mx, debido a adeudos. El club chiapaneco, recién descendió a la Liga de Ascenso.



“Lo único que puedo comentar respecto al Club Jaguares es que deja de participar para la Temporada 2017-2018, todos los adeudos registrados ante la Federación Mexicana de Futbol serán cubiertos en tiempo y forma de acuerdo los protocolos establecidos en la institución”, dijo.



Aclaró que los jugadores de dicho club, podrán ser contratados posteriormente por otros equipos.