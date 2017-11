¿Cuánto pagarías por esta pintura de Britney Spears?

Una acuarela realizada por Britney Spears fue llevada a subasta y vendida en 10 mil dólares.



De acuerdo con Rolling Stone, la pieza, que está compuesta por cinco flores de color azul, rosa y morado, fue subastada y comprada por una misma persona, Robin Leach, quien fuera conductor del programa Lifestyles of the Rich and Famous.



En su cuenta de Twitter, la intérprete de Baby One More Time publicó en octubre un video en donde se le ve en tenis y pantalones cortos haciendo la pintura, con la leyenda Sometimes you just gotta play!!!! (Algunas veces sólo tienes que jugar!!!!)

Sometimes you just gotta play!!!!!! 🤓😜💋💅🏻👩‍🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 pic.twitter.com/T3ne9oCZyc — Britney Spears (@britneyspears) 13 de octubre de 2017



Spears donó la pintura para ser subastada, y las ganancias de ésta serán donadas para crear una instalación artística que rendirá homenaje a las víctimas de la masacre en las Vegas, ocurrida el pasado primero de octubre y en el cual murieron más de 50 personas, según reportó Vanity Fair.