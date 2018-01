Coutinho deberá esperar para su debut con el Barca

El brasileño Philippe Coutinho no podrá debutar en el Barcelona hasta dentro de unas tres semanas debido a una lesión en el muslo que sufrió mientras estaba en el Liverpool.



El mediocampista brasileño pasó por un reconocimiento médico el lunes durante el cual los doctores analizaron la lesión, que le impidió jugar en la victoria del Liverpool frente al Burnley en la Liga Premier el 1 de enero.



"Coutinho tiene una lesión evolutiva en el recto anterior de la pierna derecha. El tiempo de baja se sitúa en torno a los 20 días", dijo el Barcelona en un comunicado, lo que significa que es probable que debute en el derbi catalán contra el Espanyol el 4 de febrero.



El Barcelona acordó un contrato de 142 millones de libras (192 millones de dólares) con el Liverpool el sábado para comprar a Coutinho, que se convirtió en su fichaje récord.



"Estoy muy feliz, es un sueño", dijo Coutinho, que agradeció a todos los que hicieron posible el fichaje. "Primero a Dios, a mi familia, a mis padres, a mis compañeros, a mi hija, que están conmigo en todo momento".



"También estoy agradecido del Liverpool por los cinco años que estuve allí. Los dirigentes entendieron que era mi sueño. A ellos les hubiera gustado que me quedara, pero era mi sueño venir aquí y ellos lo entendieron", agregó.



Coutinho dijo estar ansioso por lograr éxitos en su nuevo club, pese a que su debut con la camiseta del Barcelona tendrá que esperar debido a la lesión.



"Muchas, muchas veces, soñé con marcar mi primer gol, goles importantes", dijo Coutinho. "He soñado con jugar aquí muchas veces. Mi trabajo es trabajar duro para estar disponible", agregó.