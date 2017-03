Costa Rica y su mejor versión de la historia

Robert McNab estaba sentado en el sillón de su casa en Estados Unidos el 23 de marzo de 1997. El exfutbolista -que participó en 278 juegos con el Arsenal- y en aquel momento visor prendió el televisor y le dejó en la transmisión del partido eliminatorio para el Mundial de Francia 1998 entre Estados Unidos y Costa Rica. Con el seleccionado centroamericano hacía su debut en eliminatoria Paulo César Wanchope, quien años después disputaría dos Mundiales con su país.



El ojeador quedó maravillado con el desempeño del delantero. Investigó su edad y el club en el que jugaba, y se encontró con que formaba parte del Herediano de la liga local. Llamó a los directivos del equipo y por fin se pudo comunicar con él. Tiempo después lo conoció personalmente y McNab le propuso que se fuera a probar al Derby County de Inglaterra. El atacante lo pensó y accedió. En ese mismo año fichó con el conjunto inglés.



“Lo mío comenzó de forma atípica, pero mi etapa en el Derby me llevó a jugar posteriormente en el West Ham (1999-2000) y en el Manchester City, en el que pasé los cuatro años siguientes. En aquel tiempo, los costarricenses no jugaban en el futbol europeo como ahora lo hacen, la mayoría estaba en México o Costa Rica. La conformación de la Selección cambió luego de que empezamos a calificar a Mundiales y la última fase de este proceso se vivió cuando avanzó hasta los cuartos de final en Brasil 2014”, cuenta Wanchope, uno de los primeros ticos que jugó en las ligas más importantes de Europa, en entrevista para El Financiero.

Tras la participación del cuadro centroamericano en la pasada Copa del Mundo, varios de sus integrantes emigraron a las mejores ligas de Europa o ficharon por clubes de mayor nivel. El portero Keylor Navas abandonó el Levante por el Real Madrid, en el que milita actualmente; el defensa Giancarlo González dejó al Columbus Crew y se unió al Palermo, y el zaguero Óscar Duarte pasó, en 2016, del Brujas al Espanyol.



“Antes del Mundial de Brasil los seleccionados costarricenses emigraban a la MLS o a ligas secundarias del futbol europeo como la noruega o la belga. Si tenían buenas actuaciones saltaban a otros clubes de Italia, Inglaterra, Holanda, Portugal o España. El Mundial fue un punto de partida porque los procesos se acortaron, actualmente ya no pasan a estas ligas de segundo orden y van directamente a los torneos más poderosos del Viejo Continente”, sostiene Joseph Fernández, periodista de la televisora Repretel Canal 6 de Costa Rica.



Óscar Ramírez, entrenador del nacional tico, convocó a 25 futbolistas para enfrentar los partidos contra México y Honduras, de los cuales nueve juegan en Europa, ocho en la MLS y siete en la liga local. Algo que nunca había ocurrido.



“Es la mejor Selección de la historia, pese a que en mi generación estuvieron Hernán Medford, Óscar Rojas o Rolando Fonseca. Todos éramos buenos y efectivos, pero nunca tuvimos los resultados de ésta generación. Si se quita la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, en todas las eliminatorias la Selección calificó e incluso terminó por arriba de Estados Unidos y México”, agrega Wanchope.



El también ex DT de Costa Rica entre 2014 y 2015 dice que el crecimiento del futbol en su país se debe a los entrenadores de fuerzas inferiores de los clubes locales.



“El mérito es de ellos, porque desafortunadamente el gobierno e instituciones privadas no se preocupan por apoyar económicamente a los niños para que jueguen futbol. Si lo hicieran, estoy seguro que muchos saldrían de la pobreza y que incluso podríamos alcanzar en el terreno futbolístico y de infraestructura a México y Estados Unidos”, agrega el actual gerente deportivo del Saprissa.



Costa Rica fue la primera Selección capaz de vencer a México en el Estadio Azteca en eliminatorias mundialistas (1-2 en el Hexagonal final rumbo a Corea-Japón 2002, el 16 de junio de 2001). Wanchope asegura que el triunfo siempre será recordado, pero sólo es un capítulo de la historia moderna del representativo centroamericano.



“En años anteriores era escandaloso que Costa Rica le ganara a México, porque la historia decía que había un claro dominio de los mexicanos. Actualmente ese efecto se perdió y si ahora Costa Rica vence a México o viceversa, se toma con normalidad”, señala.