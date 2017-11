Con gol de Jiménez, México gana 1-0 a Polonia

La selección de fútbol de México cerró el lunes su actividad del año con un triunfo como visitante 1-0 sobre Polonia con gol de Raúl Jiménez, en un partido amistoso que le sirvió a ambos equipos como preparación para el Mundial 2018.



Jiménez anotó el solitario gol a los 13 minutos del partido disputado en el estadio Arena Gdansk con un potente zurdazo de media vuelta tras una serie de rebotes dentro del área.



Antes de su gol, el delantero del Benfica de Portugal estuvo cerca de anotar con un remate que cayó a las manos del portero Wojciech Szczęsny.



La única opción clara que tuvo Polonia fue a los 57 minutos con un disparo de Maciej Rybus que tapó el portero Jesús Corona con el pie derecho.



El encuentro continuó sin muchas emociones y con un ligero dominio de México que no pudo reflejar en el marcador.



"Esta convocatoria la tomé con mucha seriedad, me sentí muy contento, orgulloso y bien dentro del campo, creo que lo hice bien. Ahora quiero más, no me voy a quedar con un partido, y trabajaré para eso", dijo a la cadena Televisa el mediocampista mexicano Omar Govea, que debutó con el "Tri".