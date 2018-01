Con energía: tres discos para arrancar 2018

La banda más exitosa de Alemania



Pocas bandas de rock duro pueden ofrecer baladas tan poderosas como Scorpions. Desde Always Somewhere hasta Still Loving You, pasando por Holiday y Wind Of Change, entre otras, la banda siempre ha interpretado este tipo de canciones con una convicción admirable.



TÍTULO: Born To Touch Your Feelings - Best of Rock Ballads

AUTOR: Scorpions

SELLO: RCA

PRECIO: $166

​