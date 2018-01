¿Cómo es la vida bajo el cielo palestino? Ella lo cuenta

La pluma lo registra todo, el viaje sería olvido sin su uso. Todo, en efecto, quedaría incompleto; ido. Las crónicas suelen ser ojos, miradas depositadas en la libreta de apuntes. No existe la objetividad; el alma no se retrata en Instagram.



El lector de crónicas deposita su fe en lo que escribe que vio, sintió y detestó la viajera; caprichosa es la insensata pluma, diría Gide. Un relato es, siempre, punto de vista. Irmgard lo sabe. Cuenta con pasaporte para la narrativa y visa para libertad. Estilo, además. A una amiga suya, la palabra Ramallah le parece “un collar de perlas deslizándose entre los dedos”. Todo viaje es una metáfora; las huellas de la pluma.



___¿Qué completa El cielo está incompleto, su brillante libro?

___Mi libro es el fruto de la edición y reescritura de los diarios que escribí durante las temporadas que pasé en los territorios ocupados de Palestina, en la ciudad de Ramala y otras partes.



___Dice que en este trabajo quiere atravesar la imagen hiperreal

de Palestina. ¿Cree que lo logró?

___Claro, porque lo que había conocido de Palestina fue a través de las noticias y del cine documental. Lo que yo buscaba era ver la cotidianidad de Palestina. Observar cómo se vive la ocupación en el día a día de los palestinos. Porque a pesar de la ocupación es posible tener una vida normal.



___¿Qué es Palestina hoy?

___Un territorio fragmentado donde vive una población con una identidad histórica y étnica muy fuerte y arraigada a su tierra que ha sido desplazada desde 1948, cuando se declara el Estado de Israel.



___¿Se está viviendo “la tiranía de la incertidumbre”, tal y como lo cita en su libro?

___Los palestinos describen así la ocupación. Y es cierto. El territorio palestino es contiguo. Desplazarse de ciudad en ciudad es una incertidumbre. Nunca se sabe si va a haber un control militar israelí que impedirá a un estudiante ir a la universidad, a unos invitados acudir a una boda o a una madre dar a luz en un hospital.



En Ramala, la universidad más cercana se encuentra a 20 minutos en auto, en la ciudad de Birzeit. Una vez me desperté y me enteré de que el hijo de mi vecino, un muchacho de 13 años, había sido arrestado en la madrugada. Otro día, en la biblioteca donde escribía todos los días, el dueño de una miscelánea me recomendó que no entrara, que me refugiara en su tienda. Enseguida corrí hacia allá y ví cuatro camionetas militares israelíes que habían saqueado el Ministerio de Educación, llevándose computadoras y archivos. Nunca se sabe cuándo se hará presente la ocupación.



___Desde 1948 Palestina es una herida. ¿Sanará?

___Es muy difícil. La decisión de Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es como darle un martillazo al féretro del proceso de paz, en el que Estados Unidos está renunciando a su rol como mediador para lograr la reconciliación. Por el lado judío, David Grossman y Amos Oz han ayudado a entender que Palestina no es una unidad, pero tampoco lo es el pueblo hebreo. Ambos lados —judíos y palestinos— tienen muchas caras hacia dentro... Son sociedades sumamente fragmentadas. Y esto se debe a diferencias de distintos orígenes. Hay palestinos que vienen de una tradición agrícola y otros de tradiciones urbanas.



Cada persona ha vivido la ocupación de manera diferente. Cisjordania, Ramala, Hebrón o Nablus: cada ciudad también pasa por procesos distintos. En Nablus, por ejemplo, hay toque de queda todos los días.





___¿Qué tanto ha afectado el desconocimiento del otro —fomentado muchas veces por Occidente— para que este conflicto no tenga remedio?

___Desde que Bush declaró el Axis of Evil (Eje del mal) en 2001, se gestó una islamofobia grave en todo el mundo. De entrada, se ha englobado a los palestinos bajo una misma etiqueta religiosa, cuando en realidad existen palestinos judíos, musulmanes y cristianos. El miedo al otro se traduce en el comportamiento de muchos israelíes, quienes desconocen, por ejemplo, que en Ramala —y otras ciudades palestinas— hay cafés, bares, teatros, cines: toda una vida cultural y artística con intelectuales muy sofisticados. Muchos israelíes ven a los palestinos como terroristas potenciales, mientras que los palestinos observan a los israelíes únicamente como soldados.



___Los Acuerdos de Oslo y de Campo David hicieron creer que ya se había conseguido la paz, pero duró poco...

___Así es. Como todos sabemos, hubo un proceso interno de corrupción de la Autoridad Nacional Palestina. Por otro lado, los acuerdos de Campo David se postergaron y en realidad no se cumplieron. Entonces es cuando los palestinos organizan otra movilización armada y ocurre la Segunda Intifada, en 2002.



___En México y el resto del mundo, la Organización para la Liberación de Palestina tenía una base importante. ¿Qué pasó? ¿Cumplió su función? ¿Se traicionó a sí misma en el camino?

___Sí, se traicionó en el camino. De movimiento guerrillero, la OLP se convirtió en partido político. Por eso los líderes no eran necesariamente políticos, sino combatientes que habían pensado toda su vida en estrategias de guerra. Creo que el proceso no se logró.



___¿Qué pasó después de la muerte de Yasser Arafat?

___Por un lado, los palestinos nunca han tenido un líder tan carismático como él. Por el otro, se hartaron de la Autoridad Nacional Palestina y votaron por Hamas. Y en ese momento en el que por primera vez hay elecciones democráticas en Palestina, Israel y Estados Unidos comienzan a ejercer mucha presión. El resultado de ello lo vemos en la actualidad: una separación absoluta entre Gaza —que está gobernada por Hamas, que no reconoce al Estado de Israel— y la Autoridad Nacional Palestina, que sí lo reconoce y que sí estaba dispuesta a negociar hasta hace poco, aunque es muy corrupta y su élite goza de ciertos privilegios que han negociado con Israel.



___Ansiedad es la palabra que podría ser el hilo conductor del libro. ¿Qué otras heridas le dejó en la conciencia, en el cuerpo,

en el alma, esta serie de balas?

___El proceso de escritura de mi diario hizo que me pusiera en un lugar vulnerable para servir como vehículo a través del cual pudiera procesar todo lo que estaba viendo.



___¿Duele abrir los ojos?

___Una de las frases iniciales del libro es: con la sangre de quién se vean mis ojos. Sí, duele y sigue doliendo. No quiero entrar en el tema de la feminidad como una herida abierta perpetua, pero creo que la vulnerabilidad es más fuerte que las corazas que nos construimos.



___¿Qué significa Scapeghost, el poema de su autoría que incluye en el libro?

___Traducido al español significa “chivo expiatorio”. Es un término del filósofo Jaques Derrida. Me invitaron a escribir un texto sobre la hospitalidad. Y yo, tanto en Israel como en Palestina, gocé de la hospitalidad de ambas culturas maravillosas. Pero al estar dentro, entendí que el lugar del extranjero es el de un chivo expiatorio, que es quien acaba cargando con toda la culpa, con todos los males. En este texto cuento una historia de amor de un corazón roto que tuve por ahí.