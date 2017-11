Colin Kaepernick, 'Hombre del año'

El exquarterback de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick fue nombrado Hombre del Año por la revista GQ.



Un año después de que comenzara a arrodillarse en los partidos de la NFL durante el himno nacional, el activismo de Kaepernick es reconocido por la publicación en su edición anual de diciembre de Hombre del Año.



En la portada, Kaepernick aparece vestido con camisa y chaqueta negras y una cadena dorada, así como su característico peinado afro. Para la sesión, tanto GQ como el quaterback recorrieron Harlem, uno de los vecindarios de la Ciudad de Nueva York.



Kaepernick comenzó su protesta como una manera de llamar la atención contra las políticas racistas y violentas del sistema policial estadounidense contra la comunidad afroamericana, pero gradualmente, su gesto de arrodillarse fue transformándose en una señal de inconformidad contra el presidente Donald Trump.



El artículo de GQ, titulado Colin Kaepernick no será silenciado (Colin Kaepernick will not be silenced) enfatiza que la determinación de éste lo coloca junto a Muhammad Ali y Jackie Robinson, "atletas que arriesgaron todo para marcar una diferencia".



Otras figuras que fueron honradas por GQ como Hombres y Mujeres del año son el conductor Stephen Colbert, la actriz Gal Gadot y Kevin Durant, jugador de los Golden State Warriors de la NBA.