Porque la gente ya no quiere vivir más, sino vivir mejor, y porque el bienestar siempre sabe mejor cuando es compartido, Wanderlust Festival llega por primera vez a México como la opción ideal para aquellos que gozan de la vida holística, saludable y positiva. Desde 2009 se le conoce como “el Coachella del bienestar” y está pensado para los amantes del yoga, los alimentos orgánicos y la naturaleza. Un encuentro hecho para descubrirse a sí mismo desde la magia de la colectividad.



El Santuario Resort & Spa de Valle de Bravo será el lugar que acogerá este novedoso concepto del 9 al 11 de marzo. La ubicación no puede ser mejor. A una hora de la Ciudad de México y con un clima templado —benéfico para realizar actividades al aire libre—, Wanderlust promete ser el escape perfecto de la vida moderna.



El formato es muy similar al Coachella tradicional, festival que cada año reúne lo mejor de la música indie en el mundo. Casualmente ambos conceptos fueron creados en California. Sólo que aquí la música no es el plato fuerte, sino la espiritualidad.





Imagina practicar meditación o slackline yoga —sobre una cuerda, todo un desafío para la concentración y el equilibrio— entre las montañas, con sus amigos o familiares. O si lo prefieres, anímate al subyoga —flotando sobre el agua— para que tu cuerpo entre en conexión con el lago.



¿Cansado? Desayuna, come o cena productos orgánicos locales. No importa si usted es raw, vegano o vegetariano, intolerante al gluten o practicante de la dieta paleo, en el Food Market habrá un platillo para cada paladar. No puedes perdete la oportunidad de beber un kombucha —bebida fermentada a base de hongo manchuriano o chino, también conocido como “hongo de la inmortalidad” por sus características antioxidantes— o un smoothie elaborado con frutas naturales, tradicionales o exóticas.



Pero no todo es introspección. También hay espacio para el deleite de los sentidos. Entre muchos otros músicos, la invitada especial de Wanderlust México es la violinista y artista visual Hannah Thiem, cuyos lienzos sonoros la han llevado a colaborar con The Rolling Stones, Kanye West, Massive Attack, Björk y Trentemøller. Su trabajo no consiste en dar conciertos, sino en ofrecer experiencias audiovisuales que emulen la armonía del cuerpo humano.





“Todos relacionamos el ambiente del yoga y de la vida holística con retiros o congresos, pero eso es muy solemne. La idea de Wanderlust es crear comunidad a través de un ambiente festivo. La primera edición atrajo a 500 personas en Estados Unidos; hoy recibimos a más de 12 mil. Para este evento de Valle de Bravo esperamos a mil asistentes”, refiere en entrevista Brian Graham, uno de los fundadores de Wanderlust México.



En esta experiencia de descubrimiento la naturaleza juega un papel preponderante. Habrá caminatas y exploraciones. No se pierda un trote armónico por el bosque de Valle de Bravo, guiado por el maestro Augusto Almeyra, especialista en entrenamientos físicos en espacios abiertos. Pero si el agua es lo suyo, también contará con recorridos en kayak o paddle board.



“Tenemos un programa de actividades que se adapta a todas las personas que buscan una vida balanceada. En México ha crecido mucho la tendencia de querer vivir más holísticamente. La comunidad de practicantes de yoga en nuestro país está muy consolidada, sobre todo porque se ha integrado muchísima gente joven. Wanderlust brinda la oportunidad de compartir el bienestar, disfrutarlo y crear comunidad”, señala Graham.