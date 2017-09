Cinco cintas para echar flojera en tu sillón

Es sabado en la tarde, está nublado, comienza a llover y a hacer frío y no quieres quitarte la pijama o dejar tu cama; por ello, te dejamos cinco cintas que ya puedes ver en Netflix todo el fin de semana sin necesidad de dejar tu casa. Que las disfrutes.



Descalzos por el parque (Barefoot in the Park)

Adaptada de la obra de teatro del mismo nombre de Neil Simon, la cinta protagonizada en 1967 por el eternamente guapo Robert Redford y la siempre joven Jane Fonda, la historia gira alrededor de Paul y Corie, neoyorquinos que encarnan la típica pareja dispareja.



Después de la emoción de la luna de miel, la joven pareja tiene que encarar su nueva realidad, como hacerse cargo de su departamento y aprender a respetar y aceptar las diferencias del otro. Ideal para ver con tu pareja acurrucados en la cama.





La boda de mi mejor amigo (My best friend's wedding)

Jules (Julia Roberts en una de sus mejores comedias románticas) es una crítica de comida que tiene una simple misión: en cuatro días debe desbaratar una boda, robarse al novio y... no tiene idea de cómo hacerlo.



El novio a ganar es Michael (Dermot Mulroney) y la rival a vencer es la dulce Kimmy (una incipiente Cameron Diaz) en esta divertida cinta de enredos que nos dio dos grandes momentos: la mejor versión de I say a little player y un clásico de los amores no correspondidos: "La crème brûlée, no puede ser gelatina".



Un despertar glorioso (Morning Glory)

Si buscas algo más reciente, Rachel McAdams protagonizó en 2010 esta dulce e inofensiva historia sobre Becky, una esforzada y tenas productora de televisión que después de varios traspiés, recibe la oferta laboral de sus sueños.



A los pocos días, Becky descubrirá que el sueño se vuelve una pesadilla cuando tiene que hacerse cargo de un típico programa matutino en el cual tendrá que lidiar con un amargado, hostil y poco cooperativo Mike Pomeroy (Harrison Ford), un gran periodista venido a menos. Si no tienes plan, saca la pijama, los calcentines y acúestate a verla.





La isla siniestra (Shutter Island)

Pero si buscas algo más intenso para tener pretexto de abrazarte a tu pareja, este thriller de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo no te decepcionará.



En esta película de 2010, DiCaprio y Ruffalo encarnan a dos detectives que llegan al hospital de Ashecliffe para personas dementes en Shutter Island, cerca del puerto de Boston, para investigar la desaparición de una paciente que aparentemente se esfumó de una habitación cerrada. La historia tiene tales giros de tuerca que el final es completamente abrupto e inesperado. ¿Qué esperas para ir por tus palomitas y acurrucarte en el sillón para verla?



Rocco

Pero también hay para los amantes de emociones fuertes. Netflix tiene este documental que aborda el origen y trabajo de Rocco Siffredi, el considerado 'rey del porno hardcore', aquel que a lo largo de mil 500 cintas en 30 años, filmó "escenas que harían vomitar a cualquiera".



En este trabajo, que abarca el ultimo año de la carrera de Siffredi, se puede ver como chicas pequeñas, altas, delgadas, voluptuosas, rubias y morenas, ya sean de Hungría, Armenia o países bálticos, audicionan para él porque lo consideran "una gran estrella". Un trabajo que, aunque provocativo y relevador, no cae en lo vulgar.