Después de que se disputó la jornada 11 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, los equipos de Chivas de Guadalajara y León mantuvieron el primer y último sitio, de forma respectiva, dentro de la tabla general.



La pausa de la Liga MX el fin de semana pasado por la huelga arbitral no tuvo modificaciones, en estos dos conjuntos, el "Rebaño Sagrado" venció 2-0 a Veracruz y aprovechó que Pachuca no ganó para ser líder absoluto.



Chivas alcanzó 20 unidades, sin embargo, por lo apretado del certamen todavía no es momento de echar las campanas al vuelo y celebrar su boleto a liguilla.



Del otro lado de la clasificación marcha León, el conjunto de La Fiera vive el otro lado de la moneda con el técnico Javier Torrente luego de llegar a las semifinales del torneo anterior.



El cuadro de Guanajuato apenas tiene seis puntos en el fondo de la clasificación, pero el benévolo torneo y las matemáticas aún le hacen soñar con meterse a la "fiesta grande".



Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts



01. Guadalajara 10 06 02 02 16 10 06 20

02. Monterrey 10 05 04 01 17 10 07 19

03. Toluca 10 06 01 03 14 11 03 19

04. Tijuana 10 05 02 03 21 15 06 17

05. Pachuca 10 05 02 03 11 10 01 17

06. Querétaro 10 04 03 03 15 12 03 15

07. Morelia 10 04 03 03 10 10 00 15

08. Pumas UNAM 10 04 02 04 17 17 00 14

09. América 10 04 02 04 12 12 00 14

10. Atlas 10 04 02 04 12 12 00 14

11. Santos Laguna 10 02 07 01 14 12 02 13

12. Chiapas 10 04 01 05 11 15 -04 13

13. Tigres UANL 10 03 03 04 10 08 02 12

14. Cruz Azul 10 02 04 04 08 10 -02 10

15. Necaxa 10 02 04 04 11 16 -05 10

16. Puebla 10 02 03 05 11 16 -05 09

17. Veracruz 10 03 00 07 05 11 -06 09

18. León 10 01 03 06 11 19 -08 06



Resultados fecha 11: Tijuana 1-1 Santos Laguna, Querétaro 3-0 Pachuca, Cruz Azul 0-0 Tigres UANL, Monterrey 2-0 Atlas, León 2-3 Toluca, Necaxa 2-2 Chiapas, Guadalajara 2-0 Veracruz, Pumas UNAM 2-3 América y Puebla 0-1 Morelia.



Próximos partidos: Veracruz-Cruz Azul, Chiapas-Pumas UNAM, Atlas-Tijuana, Tigres UANL-León, Morelia-Guadalajara, Pachuca-Puebla, América-Monterrey, Toluca-Necaxa y Santos Laguna-Querétaro.